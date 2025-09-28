La carrera de empresas de la FAE Miranda cayó del lado de Manos Unidas

Terminada la competición de sacos, que esa fue la modalidad deportiva elegida por la FAE para su cerrera solidaria de empresas, casi más rápidas que ... Juan García, que corrió representando a la empresa Herrero Abogados en beneficio de Manos Unidas, fueron las integrantes de la entidad, Marieli Bóveda e Itxane Méndez en acercarse hasta la línea de meta para felicitar al triunfador. Estaban incluso emocionadas. «Ha sido una bonita jornada que pone en valor la solidaridad, y para nosotras haber conseguido este premio económico, ha sido una alegría inmensa». Los 1.750 euros correspondiente al primer premio «tienen destino. Van a ser un granito más para nuestro proyecto en Mozambique».

El triunfador, que recibió un sinfín de halagos también estaba contento. «Es súper divertido y es muy bonito poder colaborar con entidades como Manos Unidas».

Hasta llegar a la final se disputaron seis carreras ya que al llamamiento realizado por FAE para su carrera solidaria respondieron un total de treinta y dos empresas. El pódium de los triunfadores de esta prueba tan tradicional y popular se completó con Borja Pérez, que representando a la propia FAE compitió en favor de Valkiria que se llevó 870 euros. El tercer puesto del cajón de triunfadores lo ocupó Sergio Pérez que fue el voluntario que corrió por la empresa JSVque donó los 580 euros del premio a Cruz Roja.

La carrera competitiva sí porque todo el mundo quiere ganar, pero ante todo solidaria fue prácticamente el punto y final de las actividades que se organizaron para celebrar la XIII Muestra de Asociaciones Sociales. Una cita en la que la ciudadanía pudo conocer el trabajo que se realiza en veintinueve de ellas; esas fueron las que participaron en este ya tradicional encuentro en el que la Plataforma Mirandesa del Voluntariado, encargada de organizar el evento quiere valorar la labor de quienes «dan su tiempo y trabajo altruistamente a alguna de las asociaciones. Lo que a todos esos voluntarios y a los trabajadores de las asociaciones que son tan importantes en la ciudad tengo que decirles es gracias, gracias y gracias», apuntaba la presidenta de la Plataforma, Noemí García.

El tiempo acompañó y el público que fue acercándose hasta el parque Antonio Machado pudo disfrutar con la batukada BatuSkirla, con actuaciones musicales, así como con talleres y juegos para los más pequeños, entre otras cosas. Y, además los mirandeses tuvieron la opción de hacer aportaciones económicas adquiriendo pastas elaboradas por alumnos de cocina del ITMy comprando boletos en la tómbola.

Todo el dinero recaudado servirá para adquirir desfibriladores. «En la plataforma hemos dado cursos sobre su uso a unas doscientas personas y hemos pensado que estaría bien adquirir algunos más para que nuestra ciudad sea todavía más segura».

No faltó a la cita el concejal de servicio Sociales, Pablo Gómez, que valoró muy positivamente la muestra y que apuntó que «aunque las asociaciones sociales son conocidas y reconocidas en nuestra ciudad es importante que haya un día como éste para que su trabajo sea más visible y todos tengamos la posibilidad de agradecérselo».