Los competidores lo dieron todo. Avelino Gómez

La carrera de empresas de la FAE Miranda cayó del lado de Manos Unidas

La solidaridad fue el eje de la XIII Muestra de Asociaciones Sociales

María Ángeles Crespo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:41

Terminada la competición de sacos, que esa fue la modalidad deportiva elegida por la FAE para su cerrera solidaria de empresas, casi más rápidas que ... Juan García, que corrió representando a la empresa Herrero Abogados en beneficio de Manos Unidas, fueron las integrantes de la entidad, Marieli Bóveda e Itxane Méndez en acercarse hasta la línea de meta para felicitar al triunfador. Estaban incluso emocionadas. «Ha sido una bonita jornada que pone en valor la solidaridad, y para nosotras haber conseguido este premio económico, ha sido una alegría inmensa». Los 1.750 euros correspondiente al primer premio «tienen destino. Van a ser un granito más para nuestro proyecto en Mozambique».

