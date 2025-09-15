El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La carrera se presentó en la sede de la Asamblea Local de Cruz Roja. E. C.

La carrera 'Cruzando Miranda' organizada por Cruz Roja ya ha alcanzado las 140 inscripciones

Habrá también 'dorsal solidario' y todo lo recaudado se destinará a programas propios de la entidad

María Ángeles Crespo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:05

Será el próximo domingo a partir de las once de la mañana cuando los inscritos en la carrera 'Cruzando Miranda' , organizada por la asamblea local ... de Cruz Roja, den sus primeros pasos en esta cita solidaria que se estrena en la ciudad y que nace con el propósito de convertirse en una actividad asidua. «Ojalá sea la primera de muchas», apuntó la alcaldesa durante la presentación d la carrera que se llevó a cabo en la sede de Cruz Roja Miranda y en la que participaron la presidenta de la entidad, Rebeca Albendea y el técnico de Socorros y Emergencias, Alejandro Varas.

