La carrera 'Cruzando Miranda' organizada por Cruz Roja ya ha alcanzado las 140 inscripciones

Será el próximo domingo a partir de las once de la mañana cuando los inscritos en la carrera 'Cruzando Miranda' , organizada por la asamblea local ... de Cruz Roja, den sus primeros pasos en esta cita solidaria que se estrena en la ciudad y que nace con el propósito de convertirse en una actividad asidua. «Ojalá sea la primera de muchas», apuntó la alcaldesa durante la presentación d la carrera que se llevó a cabo en la sede de Cruz Roja Miranda y en la que participaron la presidenta de la entidad, Rebeca Albendea y el técnico de Socorros y Emergencias, Alejandro Varas.

Con la carrera, que tendrá dos modalidades, una con un recorrido de 3 kilómetros para atletas de todas las edades y otra de 10 en la que podrán participar mayores de 18 años, a la vuelta de la esquina se están ultimando ya todos los detalles. El plazo de inscripción estará abierto hasta el miércoles y en Cruz Roja se espera «que todavía se apunte más gente». Hasta la fecha son ya 140 –prácticamente el 70% para la carrera larga– las personas que se han apuntado para tomar parte en este evento «que queremos que se consolide en Miranda y sea una carrera de referencia para la ciudad y los alrededores», indicó la presidenta de Cruz Roja, que agradeció al Ayuntamiento y la Diputación su apoyo en cuestiones logísticas. También mencionó a los establecimientos colaboradores que han contribuido para que este evento deportivo y solidario pueda ser una realidad.

Los organizadores son conscientes de que no todo el mundo podrá participar activamente en la carrera, así que para eso se va a contar con un 'dorsal solidario' por el que hay que abonar 5 y 15 euros. Todo lo recaudado «ya sea por las inscripciones o los dorsales se destinarán a los diferentes proyectos propios y actividades sociales que realiza Cruz Roja en la ciudad».

La calle La Estación, a la altura del parque Antonio Machado, va a ser el punto de partida y de llegada de las dos pruebas deportivas que discurrirán por las calles de la ciudad; de ahí que la carrera se presente bajo el lema 'Cruzando Miranda'.

Para que las pruebas se desarrollen con normalidad se va a contar con la colaboración de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y voluntarios de Cruz Roja «serán un total de cincuenta personas» . personal que tal y como explicó Alejandro Varas, se complementará con el dispositivo sanitario del que se encargará la propia Cruz Roja que aportará «un soporte vital básico y un punto de atención sanitaria».

Gran labor

En el acto de presentación de esta carrera solidaria Aitana Hernando animó a los mirandeses a participar y colaborar con una entidad de la que destacó su gran labor. «Todos sabemos de la implicación de Cruz Roja en la atención a las personas más vulnerables. Es un recurso a disposición de todas las personas y una entidad colaboradora con la administración, así que es muy interesante que la gente se anime a participar».

Así pues todo está ya prácticamente ultimado para este evento deportivo y solidario que se celebrará el próximo domingo.