La carrera 'Cruzando Miranda' organizada por Cruz Roja ya ha alcanzado las 140 inscripciones
Habrá también 'dorsal solidario' y todo lo recaudado se destinará a programas propios de la entidad
María Ángeles Crespo
Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:05
Será el próximo domingo a partir de las once de la mañana cuando los inscritos en la carrera 'Cruzando Miranda' , organizada por la asamblea local ... de Cruz Roja, den sus primeros pasos en esta cita solidaria que se estrena en la ciudad y que nace con el propósito de convertirse en una actividad asidua. «Ojalá sea la primera de muchas», apuntó la alcaldesa durante la presentación d la carrera que se llevó a cabo en la sede de Cruz Roja Miranda y en la que participaron la presidenta de la entidad, Rebeca Albendea y el técnico de Socorros y Emergencias, Alejandro Varas.
Con la carrera, que tendrá dos modalidades, una con un recorrido de 3 kilómetros para atletas de todas las edades y otra de 10 en la que podrán participar mayores de 18 años, a la vuelta de la esquina se están ultimando ya todos los detalles. El plazo de inscripción estará abierto hasta el miércoles y en Cruz Roja se espera «que todavía se apunte más gente». Hasta la fecha son ya 140 –prácticamente el 70% para la carrera larga– las personas que se han apuntado para tomar parte en este evento «que queremos que se consolide en Miranda y sea una carrera de referencia para la ciudad y los alrededores», indicó la presidenta de Cruz Roja, que agradeció al Ayuntamiento y la Diputación su apoyo en cuestiones logísticas. También mencionó a los establecimientos colaboradores que han contribuido para que este evento deportivo y solidario pueda ser una realidad.
Los organizadores son conscientes de que no todo el mundo podrá participar activamente en la carrera, así que para eso se va a contar con un 'dorsal solidario' por el que hay que abonar 5 y 15 euros. Todo lo recaudado «ya sea por las inscripciones o los dorsales se destinarán a los diferentes proyectos propios y actividades sociales que realiza Cruz Roja en la ciudad».
La calle La Estación, a la altura del parque Antonio Machado, va a ser el punto de partida y de llegada de las dos pruebas deportivas que discurrirán por las calles de la ciudad; de ahí que la carrera se presente bajo el lema 'Cruzando Miranda'.
Para que las pruebas se desarrollen con normalidad se va a contar con la colaboración de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y voluntarios de Cruz Roja «serán un total de cincuenta personas» . personal que tal y como explicó Alejandro Varas, se complementará con el dispositivo sanitario del que se encargará la propia Cruz Roja que aportará «un soporte vital básico y un punto de atención sanitaria».
Gran labor
En el acto de presentación de esta carrera solidaria Aitana Hernando animó a los mirandeses a participar y colaborar con una entidad de la que destacó su gran labor. «Todos sabemos de la implicación de Cruz Roja en la atención a las personas más vulnerables. Es un recurso a disposición de todas las personas y una entidad colaboradora con la administración, así que es muy interesante que la gente se anime a participar».
Así pues todo está ya prácticamente ultimado para este evento deportivo y solidario que se celebrará el próximo domingo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.