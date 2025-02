«La carpa es una muy buena solución para las cuadrillas en la fiestas de San Juan en Miranda»

M. A. C. Viernes, 31 de enero 2025, 23:29 Comenta Compartir

En las pasadas fiestas sanjuaneras uno de los temas que acabó convirtiéndose en 'estrella', y no precisamente para bien, fue el de la carpa en la que muchas cuadrillas decidieron reunirse para celebrar sus comidas y sus cenas. La climatología fue muy adversa y el ... modo en el que acabó anegándose el espacio en el que se ubico después de las lluvias, torrenciales por momentos, no dejó a nadie indiferente. Hubo que salir del paso reubicando a algunas cuadrillas en el polideportivo y al concluir las fiestas muchos tenían como tema de conversación la idoneidad o no de mantener esta propuesta para las comidas de los sanjuaneros.

Carlos Calvo reconoce que «me asustó mucho el modo en el que quedó el terreno en el que se colocaron las carpas. La semana que viene vamos a tener una reunión en la que miraremos eso porque tendremos que disponer de un suelo firme para conseguir una instalación adecuada para que no se produzcan problemas como los que se dieron el año pasado». Están ya analizando los pros y los contras de la instalación de una estructura con esas características «mirando presupuestos y vamos a hablar con las cuadrillas para ver qué prefieren». Para el presidente la opción es muy buena. «Si está el tema bien organizado es una idea maravillosa», apunta y también que la fiesta que se puede montar y «lo que se puede sumar con una carpa es algo fantástico». Se habla de al menos una veintena de cuadrillas que si disponen de ella «no se van a ir a comer fuera ni el sábado y ni el domingo de San Juan, así que es una buena solución para ellas». Y también considera que lo es para «el fin de semana anterior, con la alubiada, una actividad con la que puedes ya empezar a amortizarla», así que insistió en que «si la cosa está bien organizada» apuesta por ella. Dice que como «de los errores se aprende. Sabemos que si se prepara con tiempo se puede hacer mejor y en eso estamos».

