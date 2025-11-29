Carlos Iglesias visita Miranda para hablar de su película 'La bala' en el Cine Novedades

Un thriller policiaco abre el camino en 'La bala' a hablar de la Memoria Histórica y de la necesidad de recuperar los cuerpos enterrados en ... las cunetas justo cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador (aunque sea por casualidad, ya que el guión estaba listo desde 2019), en la última película del director y actor, Carlos Iglesias, inmerso en una 'gira' de presentación con miles de kilómetros a sus espalda para llegar a los espectadores al margen de las grandes distribuidoras de cine, incluidos los de Miranda, con los que charlará mañana en el Novedades, donde se proyecta la cinta a las 20.30 horas.

Una película que evidencia cómo la historia familiar y el deber siguen impactando en nuestras vidas décadas después, enfrentando a unos personajes, que, tratando de cerrar las heridas del pasado, cargarán con el peso de los secretos familiares y el guion marcado por la historia. Temas que Iglesias aborda a través de un thriller en el que encuentra la excusa para «hablar de la memoria y de la necesidad de sacar a la luz de una vez por todas esos cuerpos enterrados en cunetas y reconciliarnos con nosotros mismos».

Un paso adelante que cree que no seremos capaces de dar mientras haya gente que no sabe dónde están sus padres o sus abuelos. «Somos el único país del mundo con gente en cunetas. Estamos hablando de que existen hasta 6.000 fosas en España».

Realidad que el actor y director aborda en 'La bala' pero huyendo de cualquier intención de revanchismo o revisionismo y optando por «hermanar, explicando a través de gente de distinta ideología algo que es común a cualquier ser humano que tenga un poco de honestidad», defendió.

De hecho, el argumento de la película parte de dos historias «absolutamente reales»: una la de quienes buscan dónde están sepultados sus familiares; y la otra, la de los hermanos toledanos Garrido Polonio, que cumplieron la promesa de devolver a España los restos de su tío, caído en Rusia en la II Guerra Mundial

Pero dejando también claro que «no son iguales todos los muertos», porque los que fueron salieron eran soldados con armas que iban a luchar, y en las cunetas hay muchos campesinos que no tuvieron ni la opción de defenderse

Aunque la película se estrenó hace diez días, el 21 de noviembre, Iglesias ha tenido ya la oportunidad de testar que el espectador, independientemente de su forma de pensar, al llegar a los títulos de crédito, está «totalmente de acuerdo con el discurso» de 'La Bala'.

Y es que la historia no está pensada ni rodada para buscar culpables entre los que mataron y enterraron en cunetas. «Estamos intentando reconciliarnos con nosotros mismos buscando esos cuerpos para darles una sepultura digna. Hoy no dejaríamos ni a un perro tirado ahí después de un atropello. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a un ser humano?».

Por eso, pese al tiempo transcurrido desde la Guerra Civil y los duros años de la posguerra, tiene claro que sigue siendo un tema «absolutamente necesario» de abordar en la sociedad y, por tanto, también en el cine. De hecho, Iglesias, que pasó buena parte de su infancia y adolescencia viviendo en Suiza, recuerda cómo los alemanes «están constantemente sacando documentos, documentales, películas de ficción que tienen que ver con su historia. Y, si la nuestra es jodida, la de ellos... Pero allí tienen claro que mostrarlo es la única forma de sanarnos, de liberarnos de los atropellos que se cometieron».

La industria

Iglesias está convencido de que 'La bala' es «un peliculón» y la acogida de las alrededor de 2.000 personas que ya la han visto vendría a avalar esa sensación. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de recursos para «venderla como es debido, porque ha prendido enormemente y en gente de cualquier ideología».

Pero la distribución está en manos de las 'Majors', los grandes empresas del cine que, además, cada vez están asumiendo la gestión de más salas de exhibición en España, entre 800 y 900, con lo que «los independientes nos quedamos casi sin recursos. Voy de un lugar a otro llevando la película para que los cines la puedan mantener mínimamente, pero esta es la forma de hacer teatro, no la de hacer cine».