Carlos Iglesias, actor y director de la película 'La bala', estará presente en el primer pase en Miranda. E. C.

Carlos Iglesias visita Miranda para hablar de su película 'La bala' en el Cine Novedades

«Hay que sacar los cuerpos de las cunetas y reconciliarnos con nosotros mismos»

Cristina Ortiz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:18

Un thriller policiaco abre el camino en 'La bala' a hablar de la Memoria Histórica y de la necesidad de recuperar los cuerpos enterrados en ... las cunetas justo cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador (aunque sea por casualidad, ya que el guión estaba listo desde 2019), en la última película del director y actor, Carlos Iglesias, inmerso en una 'gira' de presentación con miles de kilómetros a sus espalda para llegar a los espectadores al margen de las grandes distribuidoras de cine, incluidos los de Miranda, con los que charlará mañana en el Novedades, donde se proyecta la cinta a las 20.30 horas.

