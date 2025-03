Cáritas Miranda recogió el pasado año 71.139 kilos de ropa, un 6,18% más que en el 2023

Mucho se habla a veces de formas distintas de economía, y un término que se emplea muy a menudo es el de circular. Para entender ... el concepto y ver cuáles pueden ser sus beneficios en Miranda no hay más que mirar hacia el trabajo que se hace desde Cáritas en la tienda de ropa Moda Re de la calle El Cid; ubicación en la que abrió sus puertas el 14 de febrero del pasado año, después de que en sus orígenes, allá por el 2015 se abriera en Condado de Treviño.

Puede decirse que la tienda es un proyecto social, textil y a la vez medioambiental en el que se trabaja con artículos que desde el principio y hasta el final son reutilizados. Para conseguirlo todo arranca con el proceso de recogida de ropa en los quince contenedores que se encuentran repartidos por la ciudad; cinco en calles como La Estación, República Argentina, Río Ebro, Arenal y Antonio Cabezón, y el resto ubicados en colegios, asociaciones y centros comerciales. En el conjunto de la provincia hay instalados cien.

En los que los mirandeses pueden utilizar, a lo largo del año 2024 se recogieron 71.139 kilos de los 557.012 obtenidos en toda la provincia. Una cantidad significativa si se tiene en cuenta que «mientras que a nivel provincial ha habido un descenso del 4,03%, aquí se ha conseguido un incremento de un 6,18% en relación con el año 2023», apunta la técnico de acompañamiento y responsable de Moda Re, Lorena Salazar que, lógicamente, se enorgullece de la solidaridad «que demuestran los mirandeses, tanto con la ropa que se deposita en los contenedores como la que nos llega a través de donaciones, que tambiéntenemos».

El aumento podría ser mayor en Miranda y, desde luego no descender a nivel provincial si no existieran las plataformas de venta on line de ropa. «Están ahí y eso nos perjudica ya que hacen que haya ropa que no nos llega».

Para sensibilizar a quienes desean dar una segunda vida a su ropa desde Cáritas lo que se pone sobre la mesa es que «la ropa que nos llega de segunda mano crea puestos de trabajo. Las prendas que nosotros podemos recoger y reutilizar para que lleguen a nuestras tiendas genera puestos de trabajo».

Se puede hablar por lo tanto de la labor social que se realiza a través de la tienda Moda Re. Y en Cáritas hay satisfacción por los resultados ya que desde que se puso en marcha la tienda en Miranda –es una de las cuatro que hay en la provincia ya que se suma a las de Aranda y las dos de Burgos–, «de cada tres personas que han finalizado el proceso con nosotros, dos están trabajando».

Quienes acceden a un empleo en esta tienda son personas en situación de riesgo de exclusión, de vulnerabilidad, y desde Cáritas se pretende que su paso por el establecimiento se convierta en un trampolín para que puedan acceder al mercado laboral.

Se entiende que la mejor manera de luchar contra la exclusión social es el trabajo y por eso se les facilita. El proceso de ayuda, que es también formativo, dura un máximo de tres años. «Yo hago los seguimientos para vez cuáles son los avances. Moda Re es una empresa en inserción «el tope son tres años, que pueden alcanzarse después de que se vayan firmando las prórrogas de los contrato que se hacen de seis en seis meses» indica la técnico.

A la vertiente laboral del proyecto se une la medioambiental ya que una vez recogida se reutiliza o se recicla. «No todas las prendas son útiles para llegar a las tiendas. Las inservibles se llevan a una planta de reciclado textil;allí van las que se consideran así en el triaje».

Las que se entiende que pueden llegar a las tiendas pasan por la fase de higienización y etiquetaje y las seleccionadas «se clasifican por categorías, se tarifan y se etiquetan»; proceso que ahora se hace en una nave en Burgos. Antes esa tarea se desarrollaba en una que se encuentra en Bayas y que en estos momentos «la empleamos para la recogida, sobre todo para volúmenes que no caben en los contenedores que hay en las calles, algo que suele suceder, por ejemplo, cuando la gente vacía pisos porque los sacos con ropa no entran». Eso sí, es un punto de recogida al que son los ciudadanos los que tienen que llevar la ropa en el horario en el que está abierta, y que es entre las diez de la mañana y la una del mediodía.

En este capítulo se fomenta el consumo responsable y apunta Lorena Salazar que este concepto «está calando entre los jóvenes, y también la preocupación por el medio ambiente, así que en las charlas que ofrecemos en los centros educativos nos centramos en estos capítulos para que los más jóvenes se conciencien sobre la importancia de la economía circular».

Tienda para todos

El tercero de los objetivos es eminentemente social. Se hace entrega social « que nosotros consideramos dignificada porque se basa en una experiencia de compra normalizada. Las personas que necesitan alguna prenda vienen a la tienda y pueden elegir». El montante total de los vales entregados en las cuatro tiendas de la provincia asciende a 14.378,22 euros.

Esa normalización se consigue también al hacer que la tienda sea «exactamente igual que cualquier otra, tenemos prendas en función de las temporadas, hacemos ofertas, rebajas, y mantenemos un horario habitual de comercio». De esta manera Moda Re, es una tienda más de las que existen en la ciudad «ya la que cada vez acude más gente que sabe que sabe que va a encontrar productos de calidad y a buen precio. Es una tienda para todo el mundo y estamos muy contentos con como van las cosas».