El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las puertas de Cáritas están abiertas para los jóvenes de 16 a 30 años a través del programa Itera. Avelino Gómez

Cáritas Miranda ha atendido a través del programa Itera a 46 personas en el año 2025

En el primer semestre del actual ejercicio han participado 30 hombres y 16 mujeres

María Ángeles Crespo

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:25

Son muchos los programas que se ponen en marcha desde Cáritas Miranda, y significativo es el trabajo que se realiza a través del destinado a ... preparar a personas, hombres y mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión, para que puedan acceder al mercado laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  9. 9 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  10. 10

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cáritas Miranda ha atendido a través del programa Itera a 46 personas en el año 2025

Cáritas Miranda ha atendido a través del programa Itera a 46 personas en el año 2025