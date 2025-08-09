Cáritas Miranda ha atendido a través del programa Itera a 46 personas en el año 2025

Son muchos los programas que se ponen en marcha desde Cáritas Miranda, y significativo es el trabajo que se realiza a través del destinado a ... preparar a personas, hombres y mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión, para que puedan acceder al mercado laboral.

La preparación se realiza a través del programa Itera, que está destinado a atender las necesidades de jóvenes de entre 16 y 30 años. Todos los que buscan el apoyo de Cáritas para poder encontrar un empleo lo reciben en la entidad para regularizar su situación, si es que se trata de extranjeros. También a los llegados de otros países se les ayuda para que puedan homologar sus estudios.

No falta tampoco la labor que se realiza para que estas personas consigan integrarse en el tejido social, por ejemplo a través del voluntariado, o con la creación de redes sociales y de grupos de interaccion. De hecho tal y como apunta el responsable del programa, Francisco Delgado, es éste uno de los aspectos más importantes ya que «la mayoría de las personas que atendemos son extranjeros que vienen sin papeles, así que tienen que esperar al menos dos años y medio para tener permiso de residencia y de trabajo».

Son personas jóvenes que no tienen en qué emplear su tiempo y por eso es por lo que para evitar que «en ese período aparezca la frustración y se alejen de la sociedad buscamos que se integren en el tejido social de la ciudad a través del voluntariado y participando en actividades con otros colectivos, actividades culturales, deportivas, y de diversa índole»

A medida que van pasando los años el programa Itera se va consolidando, tal y como lo demuestra el hecho de que ejercicio tras ejercicio se incrementa el número de jóvenes que acaban acudiendo a él. Las cifras que se han manejado entre enero y junio de 2025 indican que en ese primer semestre del año ha habido 46 participantes, siendo significativamente mayor el número de hombres que el de mujeres 30 frente a 16.

Echando la vista atrás en el 2024 el total de personas atendidas fue de 91, (50 hombres y 41 mujeres), así que es previsible que en el año en curso cuando llegue el mes de diciembre se ronde o incluso se supere esta cifra, que en el pasado se incrementó notablemente en relación con el 23; ejercicio en el que los atendidos en el programa de Cáritas fueron 62. En aquel entonces con un reparto equitativo entre chicos y chicas, treinta y uno en cada caso. El aumento, según Delgado, tiene una razón de ser muy clara. «Por el boca a boca los migrantes saben que nosotros les podemos ayudar a la hora de homologar estudios». También les prestan apoyo para que en el caso de que lo necesiten hagan la prueba de acceso al grado medio.

Así las cosas, en este 2025 han sido derivados a formaciones académicas 17 personas, otras 6 hacia formaciones no regladas, y 23 han participado en formaciones propias. Si el año pasado se planificó un curso de cocina de bar, para el próximo octubre ya se está preparando uno de gestión de almacén y de carretillas.

Ahondando en los datos correspondientes al primer semestre de este año cabe indicar también que lo que se mantiene con respecto a los anteriores es que la mayoría de las personas beneficiadas por el programa Itera son extranjeros, concretamente 41 frente a los cinco españoles.

Estadísticamente hablando también es muy amplia la diferencia entre los menores de 18 años, que han sido tres frente a los cuarenta y tres mayores de esa edad.

Entre todos los participantes del último año, al acabar el proceso encontraron empleo estable 37 jóvenes. Un dato que permite a Francisco Delgado apuntar que «si quitamos a los que aún están estudiando o todavía no tienen papeles y nos centramos en los que acaban el proceso nos vamos a un 80% de inserción laboral». Un dato que, sin duda es satisfactorio y un espaldarazo para que Cáritas siga apostando por el programa Itera.