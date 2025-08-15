Cantera analiza ya el contenido del estudio acústico encargado para fiestas de Miranda

Ha habido que esperar algo más de lo previsto inicialmente –se confiaba en tenerlo a finales de julio–, pero el Ayuntamiento ya ha recibido el ... estudio acústico, un documento técnico necesario para poder cumplir la ley y sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que impide hacer conciertos en la calle Cantabria.

Si bien, el Consistorio ha querido curarse en salud y a los redactores del documento, que se ha contratado por unos 4.800 euros, les remitió, además del fallo judicial que ha motivado la contratación del estudio, información detallada de todos los actos musicales, no sólo de los que se llevan a cabo en Anduva, también de los que se hacen en el patio del colegio Altamira, en la Parte Vieja o en el Antonio Machado, además de sugerir la posibilidad de realizar actos en otras partes de la ciudad que hasta ahora no vienen siendo puntos de encuentro habitual en las fiestas patronales, como el entorno del Emiliano Bajo.

No quieren sorpresas de última hora, por lo que esperan que el informe, que analizarán estos días por si fuera necesario introducir algún cambio o matización, dé respuesta a todos los escenarios que se puedan plantear antes de enviarlo a la Junta de Castilla y León para que avale la suspensión de los valores límite acústicos marcados en la ley regional del ruido durante las jornadas de las fiestas patronales.

«Estamos pendiente de que personal municipal estudie técnicamente el planteamiento que se nos hace y nos digan cuáles son los siguientes pasos a dar», explicó la concejala de Fiestas, Ferias y Comercio, Montse Cantera; convencida de que «vamos bien de tiempo» para cumplir todos los trámites necesarios, teniendo en cuenta que quedan casi cuatro semanas para el arranque de unas celebraciones que confía en mantener, en buena medida, en el entorno de Anduva, con las medidas o condiciones que establezca el estudio de cara a cumplir con la sentencia y con la legislación regional.

Por otro lado, Cantera valoraba positivamente que aquellos residentes que no están de acuerdo con que se vacíe Anduva de actos festivos se hagan oír y den a conocer su postura. «Está bien que los vecinos se expresen. Nosotros, como siempre hemos hecho, vamos a escuchar a todas las partes, intentando dar respuesta a todos, tratando de causar siempre el menor perjuicio posible a todos los ciudadanos. Sin olvidar que hay una sentencia de por medio y que hay que cumplirla».

Mediciones y controles

Y cumplirla, como apuntaba una de las abogadas de la Asociación de Afectados por el Ruido de Miranda tras conocerse el fallo del TSJ, no implica sólo tener un estudio para solicitar formalmente que se suspendan los límites acústicos en unas fechas concretas, también pasa por valorar la incidencia, establecer controles horarios de funcionamiento de las actividades, poner limitadores de sonido en los emisores acústicos...

En las mediciones aportadas a la demanda por la asociación se verificó que el nivel nocturno en fiestas estaba dentro de 3 viviendas entre 50 y 77 decibelios, cuando el máximo legal es de 30. Estudio que también se aportó a la empresa encargada de hacer el informe contratado por el Ayuntamiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento también dejaba claro a los integrantes de ese colectivo, que mantiene su intención de seguir solicitando la ampliación de una hora y media de actividad para los establecimientos de hostelería en fiestas; aunque les confirmó, tal y como adelantó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, en EL CORREO, que no prevén hace uso de los siete días sin horario al año que permite la nueva normativa de Castilla y León. Posibilidad que, como hasta ahora, se circunscribirá a Nochebuena, Noche Vieja y Reyes.