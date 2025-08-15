Las Candelas organizará un año más el mercado medieval de Santa Gadea

Santa Gadea se prepara para albergar un año más una nueva cita con la Edad Media. Mañana, diferentes puestos distribuidos a lo largo de la ... plaza y en calles aledañas, abrirán sus puertas desde las 11 de la mañana, donde pasarán nueve horas tiñendo al pueblo de un ambiente medieval. La Asociación de mujeres Las Candelas, será nuevamente la encargada de organizar esta actividad cultural y recreativa que es ya toda una tradición del pueblo.

Ana, la organizadora de la edición de este año, admite que pueden llegar a quedarse un poco escasos de actividades a lo largo de la jornada. Esto se debe a que hace escasos días recibió la noticia de que no iba a poder asistir la asociación que había realizado años atrás el espectáculo de lucha de espadas, una de las actividades más atractivas.

«Nos hemos llevado un buen chasco la verdad, es una pena. Intentamos buscar una alternativa similar a última hora, pero por tema de fechas nos ha resultado imposible», confeso.

En cuanto a talleres se refiere, manifestó que siempre tratan de enfocarlos para los más jóvenes, con el objetivo de hacer a los mismos partícipes del evento. Estas actividades no tendrán horario fijo y dependerán exclusivamente de la temperatura que haga en cada momento del día, que ya de antemano apunta a ser muy elevada.

«Hacer los talleres a horas punta del día es un gran riesgo. Tenemos uno de ellos pronto por la mañana y otro a final del día. Buscaremos un hueco para poder hacer el tercero».

Del mismo modo admite que la temática de los mismos será diferente este año. Uno de ellos será de corchos y los otros dos consistirán en montar piezas de Lego y PlayMobil, por lo que los niños tendrán también su espacio de diversión.

Siguiendo la tónica de otras ediciones, Santa Gadea espera recibir a lo largo de toda la jornada a gente de los alrededores, en su mayoría de Miranda, aunque hacen todo lo posible por atraer al máximo número de visitantes.

Se espera que el mercado lo conformen más de una veintena de puestos, entre los que destacarán los artículos de artesanía, además de embutidos y postres.

Lo que queda claro es que resulta ser una actividad muy atractiva, que siempre consigue reunir bastante público al no ser muy frecuente.

Por otro lado, todavía hay quienes conservan vestimentas de la época y no dudan en aprovechar este tipo de ocasiones para lucirlas. La jornada llegará a su fin con la tradicional cena de vecinos del pueblo, que contará este año con 115 comensales.