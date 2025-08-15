El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cientos de personas se dieron cita en el mercado medieval del año pasado. E. C.

Las Candelas organizará un año más el mercado medieval de Santa Gadea

La asociación cultural será nuevamente la encargada de preparar la habitual cita con la historia local.

Javier Alonso

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:00

Santa Gadea se prepara para albergar un año más una nueva cita con la Edad Media. Mañana, diferentes puestos distribuidos a lo largo de la ... plaza y en calles aledañas, abrirán sus puertas desde las 11 de la mañana, donde pasarán nueve horas tiñendo al pueblo de un ambiente medieval. La Asociación de mujeres Las Candelas, será nuevamente la encargada de organizar esta actividad cultural y recreativa que es ya toda una tradición del pueblo.

