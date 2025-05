Una campaña busca 70.000 euros para reparar la iglesia de Los Ángeles de Miranda

Por ahora ha acogido conciertos de la Joven Orquesta Gregorio Solabarrieta y hoy actuará el coro de San Nicolás de Bari, pero en un futuro ... no muy lejano quizá por la iglesia de Los Ángeles pase algún grupo de rock o una academia de danza. Y es que está en marcha una campaña popular para conseguir los fondos necesarios para reparar el tejado.

Las goteras son cada vez más numerosas y el templo necesita un lavado de cara. Con fondos propios es imposible asumir una obra presupuestada en más de 70.000 euros y no cuentan con mucho respaldo institucional, así que los integrantes del grupo parroquial han decidido tirar de ingenio. Si en otros lugares han recurrido a fórmulas como el crowdfunding o financiación a través de internet, en Los Ángeles han optado por recurrir a sus contactos para programar una agenda cultural que acerque gente a la iglesia y sirva para recaudar donativos. Los conciertos no son la única propuesta, ya que en Navidad se vendió lotería y en las fiestas del barrio se sortearon postres caseros. Todo suma.

«Tenemos muchas ideas pero sabemos que hay que ir granito a granito porque hablamos de una suma importante de dinero. No todas las actividades que programemos tienen porqué ser religiosas ni mucho menos, pero siempre que haya un respeto a lo que es la Iglesia», señalan desde el grupo parroquial, que aunque no son muchas manos para organizar, están encontrando bastante apoyo en todos los colectivos a los que han pedido su colaboración.

La ilusión de este grupo está logrando abrir puertas y confían en reunir una cantidad mínima para poder acometer las primeras reparaciones este mismo verano. Eso les daría tiempo para seguir pensando iniciativas de cara al invierno, época en la que intensificarán la campaña porque son conscientes de la dificultad que entraña conseguir un importe tan alto.

Construida en 1951, la historia de la iglesia de Los Ángeles está muy ligada al desarrollo industrial de Miranda ya que fue promovida por la papelera, entonces conocida como Fefasa. Diseñada por Alejandro Almarcha y proyecto firmado por Eusebio Calogne, lo que la hace particularmente notable es su estilo racionalista en el exterior y un interior en el que prima el minimalismo y la funcionalidad. El altar, el coro, la pila bautismal y los confesionarios siguen todos un diseño industrial, generando un ambiente austero pero profundamente significativo.

El templo, que ha sido incluido en el catálogo de la Fundación Docomomo, formaba parte de un programa de servicios que incluía dos centros escolares y un economato, es su hito visual y representativo más destacado, por elevarse sobre una plataforma ajardinada desde la que se domina el caserío. En 1979, la empresa cedió su propiedad a la diócesis de Burgos.

«Es una parte importante de nuestro patrimonio pero a la que muchas veces no se da la misma importancia que a otras iglesias. Hay mirandeses que no la conocen porque no está en el centro», aseguran desde el grupo parroquial, que reclama más atención para un edificio muy arraigado en un barrio que es representativo de la época de mayor esplendor de la ciudad.

«No hace falta ser muy creyente ni ir a misa para implicarse en la campaña para recaudar fondos porque de lo que estamos hablando es de reparar una iglesia que es muy nuestra, muy de Miranda, porque es un símbolo», remarcan las impulsoras de la campaña, que están abiertas a todo tipo de propuestas que puedan servir para generar recursos.

Hoy el coro de San Nicolás de Bari ofrecerá un concierto a partir de las 18.30 horas. La entrada es gratuita pero se colocarán unas urnas en la puerta para que los asistentes puedan depositar sus donativos, que irán directamente a la caja de las obras.