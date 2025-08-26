El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Cámara brinda asesoramiento a las empresas locales. Avelino Gómez

La Cámara ofrece ayudas para 'repatriar' mirandeses

Bonifica con 5.000 euros a las empresas que contraten personas de Castilla y León que residan en el extranjero o en otra comunidad autónoma del país

Raúl Canales

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

Los mirandeses que tuvieron que dejar la ciudad por falta de propuestas laborales tienen una buena oportunidad de regresar a casa, porque el Consejo de ... Cámaras de Comercio de Castilla y León ha firmado recientemente un convenio con la Junta con la finalidad de facilitar el retorno de aquellos ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León residentes en el extranjero o en otras comunidades autónomas.

