La Cámara ofrece ayudas para 'repatriar' mirandeses

Los mirandeses que tuvieron que dejar la ciudad por falta de propuestas laborales tienen una buena oportunidad de regresar a casa, porque el Consejo de ... Cámaras de Comercio de Castilla y León ha firmado recientemente un convenio con la Junta con la finalidad de facilitar el retorno de aquellos ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León residentes en el extranjero o en otras comunidades autónomas.

El programa 'Volver' está dirigido a empresas, autónomos u otras entidades con centro de trabajo en Castilla y León que quieran apostar por recuperar el talento profesional que en su momento tuvo que hacer las maletas y buscar su futuro lejos de su tierra de nacimiento. Para eso, se contemplan ayudas de 5.000 euros por contratación por cuenta ajena o por darse de alta de autónomo con un proyecto de negocio que se comprometa al menos a estar activo durante un año.

Con estas medidas, la Cámara de Comercio pretende facilitar el regreso de los ciudadanos que residen en el exterior pero que desean volver, además de combatir la despoblación. En el caso de Miranda, las cifras evidencian un pequeño repunte demográfico, gracias a la recuperación de tejido industrial, después de varios años con un descenso en el número de habitantes.

Entre otros servicios, además de la aportación económica, la Cámara ofrece a las empresas la conexión directa con los posibles candidatos a ocupar los puestos. Además, se encargará de tramitar la subvención siempre que se cumplan los requisitos, siendo la fecha tope para presentar la solicitud el 30 de noviembre de 2025.

Las empresas que quieran beneficiarse de este programa deberán contratar a un ciudadano oriundo o procedente de Castilla y León que regrese desde el extranjero o desde otra comunidad autónoma, preferiblemente a jornada completa y con un contrato mínimo de un año. En este sentido, se consideran ciudadanos oriundo o procedente de Castilla y León a los nacidos en la región o a los que hayan residido en ella diez años de forma continuada o sean descendientes directos de un castellano y leonés.

Para poder optar a la ayuda es necesario enviar el contrato de trabajo junto al formulario de inscripción a retornocastillayleon@cocicyl.es, dirección de correo electrónico en la que también se deberá adjuntar la documentación del trabajador que acredite su procedencia.

La línea de ayudas también está disponible para aquellas personas que se animen a emprender su propio negocio como autónomos y que cumplan con las condiciones previas de residir actualmente fuera de la comunidad autónoma. El objetivo que se persigue es repatriar a aquellas personas que tuvieron que emigrar.