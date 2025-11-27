La Cámara de Miranda llora la muerte de Fernando Escobillas

La Cámara de Comercio de Miranda, junto al consejo regional, llora la muerte de su presidente Fernando Escobillas López de Silanes, situado al frente de ... la institución durante casi las dos últimas décadas, desde 2006 hasta la actualidad. Tarea que, además entre 2012 y 2019 compatibilizó con la de máximo responsable del Consejo de Cámaras.

Fundador de la empresa Doherco, con su pérdida, desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la comunidad. Durante su trayectoria, Fernando Escobillas se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva.

La entidad cameral local y el Consejo de Cámaras expresaban en la tarde de este jueves, al conocerse la luctuosa noticia, su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda. «Su legado permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público», destacaban.

En estos momentos de dolor, el Consejo ponía el acento en agradecer «la huella que deja en el tejido empresarial y social de la Comunidad». Además, tanto las Cámaras como su consejo, aseguraban sentirse unas 'privilegiadas' por haber contado con su trabajo, su esfuerzo y sus buenas iniciativas.

Cabe recordar que, por su liderazgo institucional en beneficio del tejido empresarial mirandés, su trayectoria empresarial y sus valores humanos ejemplares, el pasado 23 de octubre recibió el unánime reconocimiento de la ciudad y de los empresarios de toda Castilla y León a su trayectoria.