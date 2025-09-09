La Cámara de Comercio de Miranda homenajeará a las empresas con tres generaciones

La llegada de nuevas empresas a la ciudad es una buena noticia porque evidencia una recuperación industrial, pero tan importante como atraer inversiones es mantener ... las que llevan años operando en la ciudad. Por eso, la Cámara de Comercio quiere premiar a las compañías ya consolidadas, en especial a las que van por su tercera generación.

La entidad cameral está preparando un homenaje a las empresas que han sido capaces de pasar el testigo de abuelos a padres e hijos, «como reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y contribución al desarrollo económico de nuestra ciudad».

Aunque la Cámara cuenta con un listado de las firmas que están activas en el suelo mirandés, «queremos asegurarnos de que ninguna empresa quede fuera de este reconocimiento» por lo que solicita la colaboración ciudadana para identificar a todas las que sean merecedoras del homenaje sin importar ni su sector ni su tamaño y poder así actualizar su base de datos. El único criterio, es que la empresa haya pasado por tres generaciones de la familia.

El plazo para recibir aportaciones finaliza el 22 de septiembre. «La intención es que este reconocimiento sea lo más representativo y justo posible», aseguran desde la Cámara.