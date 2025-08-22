La calle será el único escenario del 37 festival folklórico Jacinto Sarmiento de Miranda

La música y las danzas castellanas ejecutadas por los integrantes del grupo Jacinto Sarmiento se acompañan de la que llega de otros países para conformar ... el programa del festival internacional que el colectivo mirandés lleva desarrollando desde hace ya 37 años y que siempre se convierte en la actividad que es la antesala de las fiestas patronales.

Con Jacinto Sarmiento estarán en esta edición la Academia de Arte Raxela de Guatemala, los portugueses del grupo de folklore de Abitureiras, y la Academia de baile Sintana, que llegará desde Colombia.

El festival se desarrollará entre los días 28 y 30 de este mes de agosto y presenta algunas novedades sustanciales en cuanto a lo que se ha conocido de esta cita cultural en los años precedentes. La más significativa es que en esta edición el único escenario en el que se verán la música y la cultura de estos países será en la calle puesto que la clausura, que habitualmente se celebraba en un espacio cerrado, en los últimos años en el Teatro Apolo, va a desarrollarse en el parque Antonio Machado. Eso sí, con un plan B, por si llueve. En ese caso la actividad se trasladaría a la Fábrica de Tornillos.

«Este año ha habido muchas incertidumbres a la hora de preparar el festival, y una de ellas ha sido ésta porque ya en marzo se nos comentó que no podríamos disponer ni del Apolo ni de la Casa de Cultura. Se nos dijo que no se iba a disponer de personal y por eso es por lo que la clausura la haremos en la calle», explicó la directora del grupo mirandés, Maite Vélez. También variará el horario ya que este año el festival de clausura comenzará a las siete de la tarde.

Al margen de este cambio en la programación de lo que venía siendo habitual en el festival que tan arraigado está en la ciudad, también se va a percibir una novedad en el ya tradicional taller 'Danzas del mundo' en el que algunos de los grupos invitados invitan al público a conocer y bailar sus danzas. Si hasta ahora la cita se venía desarrollando por la tarde, este año se ha decidido apostar por una actividad matinal. La cita será el viernes, día 29, a la una del mediodía en el parque Antonio machado. Estarán los grupos de Portugal y de Guatemala; que serán los mismos que durante esa jornada acudirán a establecimientos hosteleros; los lusos a La Pepa a las siete de la tarde y el grupo de Guatemala, a las nueve a La Rayuela. «Llevarán su música, no actuarán los grupos», aclararon.

En el acto de presentación del festival de Jacinto Sarmiento estuvieron también Estefanía Apellániz y Álvaro Ramajo, junto con la concejala Cristina Ferreras que representó al concejal de Cultura, Carlos Diez Javiz.

Recordó que el Ayuntamiento colabora con el grupo a través de un convenio y que este año la aportación municipal será de 12.000 euros. Apuntó también que «podremos disfrutar conociendo las raíces y culturas de otros países».

Será así después de que el grupo organizador Jacinto Sarmiento superara también la incertidumbre de saber si iba a poder alojar o no a los integrantes de las agrupaciones en el Albergue Juvenil Fernán González. «Por fortuna se nos comunicó a tiempo que sí», y lo cierto es que ese quebradero de cabeza ya no lo es.

Aun así apuntaron desde el grupo promotor y anfitrión que han sido muchas las dificultades a las que se han tenido que enfrentar, y que lamentan que «la tradición y el folklore no se valoren en su justa medida y como debieran». Pese a todo desde Jacinto Sarmiento se sigue trabajando para que se mantengan, y buena prueba de ello es que este año se va a llegar a la edición número 37 de su festival internacional que se celebrará entre los días 28 y 30 de este mes.