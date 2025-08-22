El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación del Festival Internacional Jacinto Sarmiento. Avelino Gómez

La calle será el único escenario del 37 festival folklórico Jacinto Sarmiento de Miranda

El anfitrión y los grupos llegados de Portugal, Guatemala y Colombia clausurarán la cita con una actuación en el parque Antonio Machado

María Ángeles Crespo

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:17

La música y las danzas castellanas ejecutadas por los integrantes del grupo Jacinto Sarmiento se acompañan de la que llega de otros países para conformar ... el programa del festival internacional que el colectivo mirandés lleva desarrollando desde hace ya 37 años y que siempre se convierte en la actividad que es la antesala de las fiestas patronales.

