Los trabajos se prolongarán durante cinco días. E. C.

La calle La Fuente, de Miranda, permanecerá cortada por obras a partir del lunes

Entre los días 18 y 22 se realizarán trabajos para reparar parte del adoquinado

M. A. C.

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:28

Desde el próximo lunes y hasta el viernes, entre los día 18 y 22 de este mes se va a cortar el tráfico en la ... calle La Fuente entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. El motivo por el que se va a adoptar esta medida es porque durante esos días se van a acometer los trabajos de reparación de parte del adoquinado que conforma el firme de la calle. Aun cuando se prohiba en esas horas el tráfico rodado, no se restringirá el acceso a los peatones.

