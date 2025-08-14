La calle La Fuente, de Miranda, permanecerá cortada por obras a partir del lunes

Desde el próximo lunes y hasta el viernes, entre los día 18 y 22 de este mes se va a cortar el tráfico en la ... calle La Fuente entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. El motivo por el que se va a adoptar esta medida es porque durante esos días se van a acometer los trabajos de reparación de parte del adoquinado que conforma el firme de la calle. Aun cuando se prohiba en esas horas el tráfico rodado, no se restringirá el acceso a los peatones.

En ese periodo de tiempo, el tráfico en sentido Hospital-centro urbano deberá desviarse por la Nacional I en El Crucero, al igual que la ruta del autobús urbano, quedando eliminadas temporalmente las paradas afectadas en calle La Fuente, Barriada San Juan del Monte, y las dos situadas en Ronda del Ferrocarril.

Según apunta el concejal de Obras, Adrián San Emeterio con estas labores se da continuidad a las ya realizadas en otros puntos del Centro Histórico en las que también se mantienen los adoquines. Se precisan «dado el continuo e intenso tráfico que soporta el adoquinado de sus calles por parte de autobuses, furgonetas y turismos, y eso obliga a acometer su reparación».

También indica el edil que se ha optado por hacer la obra durante estos días de verano porque al estar cerrados los centros educativos a los que se accede por esa calle se intentan «minimizar las molestias a los ciudadanos y ciudadanas».

Trabajos similares se han realizado ya en tramos de las calles Real Aquende, puente de Carlos III, o la calle Independencia, « con morteros especiales, y están dando un resultado satisfactorio», argumenta San Emeterio.

Los conductores que se dirijan a Callejonda, Barriada de San Juan del Monte o Bardauri no podrán girar a la izquierda desde Plaza de España, así que se aconseja que circulen por el puente de Hierro.