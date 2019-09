Las Californias acogerá una segunda plataforma logística de transporte de alimentos Emplazamiento de la parcela adquirida para el desarrollo de la nueva plataforma logística. / A. G. Stef, firma vinculada a Olano y dedicadaal transporte con temperatura controlada, compra una parcela de17.598 metros CRISTINA ORTIZ Miércoles, 18 septiembre 2019, 22:02

Las Californias gana peso como polígono logístico. Su ubicación a los pies de vías de gran capacidad como la antigua AP-1 y la AP-68, y de la Nacional 1, han sido claves para que Stef, empresa líder a nivel europeo en el movimiento de mercancías bajo temperatura controlada, haya elegido ese entorno para crear una nueva plataforma de transporte.

La compañía ubicará su centro de operaciones en una parcela de 17.598 metros cuadrados que ha adquirido en ese entorno. Es la denominada I-6, uno de cuyos laterales da a la calle Riberas del Ebro, la misma en la que, en frente y a unos metros de distancia, se encuentra Neumáticos Soledad.

Se trata de un espacio para el que todavía no hay un plan definido. La empresa está trabajando aún en establecer cuál será la dimensión que tendrá la nueva instalación de la ciudad y, por tanto, tampoco está establecido en este momento el empleo que se puede generar con esa nueva actividad. De momento, tal y como apuntaron ayer desde Miranda Empresas, no ha finalizado «la totalidad de la tramitación necesaria al efecto de la validación definitiva del mismo. No se conoce el tamaño que tendrá la nave».

Pero dado el volumen de metros cuadrados adquiridos confían en el potencial del proyecto. Y es que en superficie es la cuarta iniciativa industrial que más suelo ha comprado desde la puesta en marcha de la Oficina de Promoción Industrial. Estaría justo por detrás de JSV, SEUR y Aciturri.

Y aunque ahora mismo no se puede marcar una fecha concreta para su materialización, sí se conoce el momento en el que se gestó la operación y Stef se decidió por invertir en Las Californias. Fue en la primavera del pasado año cuando Miranda Empresas cerró la operación con sus responsables.

«Ésta, al igual que otras muchas firmas, hacen inversiones en activos cuando ven una buena oportunidad y aquí la han visto», destacó Martínez de Salinas. Lo hizo al tiempo que dejaba claro que «eso no significa que inmediatamente vayan a poner la actividad». De hecho, año y medio después todavía no está listo el proyecto. «No podemos dar fechas de inicio porque no las sabemos, pero creemos que antes de 2021 ya no da tiempo».

En este caso también hay que tener en cuenta que la empresa ya conocía en parte no solo el suelo y su ubicación, sino también otras ventajas que ofrece la ciudad a quienes decidan implantarse aquí. Y es que, Stef «tiene parte del capital» del Grupo Olano, que inició su actividad en ese mismo polígono hace algo menos de un año. Si bien, en esa ocasión, el proyecto también había empezado a gestarse bastante tiempo atrás . Y, al igual que ahora, la ubicación del parque empresarial había sido un elemento decisorio a la hora de la elección. Eso sí, Stef ha adquirido más del doble de suelo que la empresa centrada en el transporte de pescado y marisco.

Ese detalle hizo que no resultara muy difícil elegir parcela una vez definido que querían estar en Las Californias. «No hay muchas parcelas tan grandes, de ese tamaño, cerca de las vías de comunicación que buscaban y con accesibilidad a la compra del suelo tan clara como ésta». Y es que uno de los handicap de ese polígono es que algunos de los espacios son de varios titulares y eso obliga a que todos se pongan de acuerdo a la hora de vender.

Stef está altamente especializada en el transporte de productos alimentarios, y su experiencia y red de plataformas le permite ofrecer soluciones adaptadas a la industria alimentaria, a las cadenas de distribución y a los operadores de la restauración con la máxima garantía de calidad y seguridad alimentaria de sus productos. Su actividad de transporte abarca la distribución, el grupaje, la gestión de lotes, la carga completa, así como la organización de flujos a través de soluciones Control Tower.