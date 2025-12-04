El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retrasos en la Línea 1 del metro en dirección a Etxebarri
Profesores y alumnos se encargaban de colocar los calcetines a lo largo del puente. Avelino Gómez

Calcetines para visibilizar en Miranda el asesinato de niños palestinos

Miles de unidades colgadas en el puente de Carlos III recuerdan el drama de este territorio

Cristina Ortiz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:52

Comenta

Bajo el lema 'Un calcetín, una vida', profesores y profesoras de diferentes centros educativos de la ciudad llenaban este jueves el puente Carlos III de ... esta prenda. Miles de unidades de diferentes colores y tamaños permanecerán colgados en ese importante lugar de paso en Miranda para visibilizar el asesinato de los más de 20.000 niños y niñas en Palestina desde el inicio del genocidio en curso.

