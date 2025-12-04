Calcetines para visibilizar en Miranda el asesinato de niños palestinos
Miles de unidades colgadas en el puente de Carlos III recuerdan el drama de este territorio
Cristina Ortiz
Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:52
Bajo el lema 'Un calcetín, una vida', profesores y profesoras de diferentes centros educativos de la ciudad llenaban este jueves el puente Carlos III de ... esta prenda. Miles de unidades de diferentes colores y tamaños permanecerán colgados en ese importante lugar de paso en Miranda para visibilizar el asesinato de los más de 20.000 niños y niñas en Palestina desde el inicio del genocidio en curso.
La recogida comenzó el día 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y sumada a ella se ha llevado a cabo una labor de concienciación previa con el fin de que el alumnado conozca lo que está pasando en esa parte del mundo y cómo se están vulnerando todos los derechos humanos en general y de la infancia en particular.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión