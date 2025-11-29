El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La instalación lleva cerrada, sin ninguna actividad, cuatro años. Avelino Gómez

Caja de Burgos saca de nuevo a la venta su centro cultural de Miranda tras rebajar su precio

La entidad fija el precio del salón de actos de Comuneros de Castilla en 476.000 euros, un 14% menos que hace un año

Cristina Ortiz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:18

A mes de cumplirse cuatro años del cierre definitivo de Cultural Caja de Burgos, la fundación intenta por segunda vez deshacerse del teatro y lo ... hace rebajando el precio de venta en 78.100 euros, un 14% del importe mínimo en el que se fijó la puja de salida hace poco más de un año. Entonces, la entidad estimaba el valor de partida para la subasta en 554.100 euros, pero finalizado el plazo para presentar ofertas el proceso se quedó desierto.

