Caja de Burgos saca de nuevo a la venta su centro cultural de Miranda tras rebajar su precio

A mes de cumplirse cuatro años del cierre definitivo de Cultural Caja de Burgos, la fundación intenta por segunda vez deshacerse del teatro y lo ... hace rebajando el precio de venta en 78.100 euros, un 14% del importe mínimo en el que se fijó la puja de salida hace poco más de un año. Entonces, la entidad estimaba el valor de partida para la subasta en 554.100 euros, pero finalizado el plazo para presentar ofertas el proceso se quedó desierto.

Así que ahora la fundación, que ultima las obras de la que será su nueva sede en la ciudad en la Casa de las Cadenas, vuelve a poner en el mercado el salón de actos de Comuneros de Castilla pero lo hace rebajando el precio a 476.000 euros. En esa cantidad se establece ahora el precio mínimo que, al menos, se deberán comprometer a pagar aquellas personas que pudieran estar interesadas en hacerse con la propiedad y que tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar sus ofertas en un sobre cerrado dirigido a las instalaciones de la fundación en el Edificio Nexo de la calle La Puebla, 1, de Burgos.

Allí mismo está previsto que dos días después, en un acto público para los participantes, se abran todas las valoraciones recibidas.

Evidentemente, el adjudicatario del inmueble será, en el caso de que las haya, el que presente la oferta económica más alta para hacerse con la propiedad de una instalación de 1.356 metros cuadrados, de los que 1.084 se corresponden con el salón de actos propiamente dicho.

De ellos, 709 son los que ocupa el patio de butacas de una sala de planta única, inclinación de suelo y pasillos centrales y laterales con suficiente amplitud como para facilitar la entrada y salida del público. Además, cuenta con dos zonas de entreplanta que suman 375 metros cuadrados y que es donde se encuentra la cabina de proyección.

Asimismo, el complejo lo componen dos locales más en planta baja de 80 y 40 metros; así como un sótano de 142 metros que ya figura como segregado en un entorno en el que la antigüedad media de los edificios es de 70 años.

Se trata de un espacio cerrado hace 4 años, sin mantenimiento posterior, tampoco en el exterior, lo que ha conllevado un deterioro más que evidente en imagen. Situación que ha supuesto que en alguna ocasión establecimientos comerciales de la zona hayan requerido a la fundación para la limpieza de fachada, cristalera de acceso y zona de entrada.

En su momento, antes del primer intento de subasta, Caja de Burgos llegó a ofrecérselo al Ayuntamiento, que no movió ficha. Porque aunque el PSOE llevaba en su último programa electoral adquirir ese acceso, ese punto no entró dentro de los aspectos a abordar dentro del pacto de Gobierno sellado con IU-Podemos.

De todos modos, el nuevo intento de venta del centro cultural de Miranda no es exclusivo; va unido a una serie de propiedades de la entidad en la provincia que no usa y de las que se quiere desprender.