Cacerolada en Miranda para frenar el genocidio en Palestina
Varias decenas de personas exigían una vez más una alto el fuego permanente
Cristina Ortiz
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:17
Una nueva cacerolada resonó este jueves en la calle La Estación para exigir que se ponga fin al genocidio que vive el pueblo palestino desde ... hace 670 días, a los que hay que sumar 158 de bloqueo que están llevando a la población a una hambruna sin precedentes que todos los días deja muertos por desnutrición, que se suman a los causados por los drones, francotiradores y las bombas.
«Ya asciende a 61.158 el número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza y 151.442 heridos», tal y como destacaron en su manifiesto los convocantes; al tiempo que recordaban que 193 han sido asesinadas por inanición. Y no porque no haya comida, sino porque Israel no deja que entre.
La UNRWA asegura que tiene 6.000 camiones listos para acceder a Gaza y serían suficientes para alimentar a la población durante 3 meses.A esta situación se suma que el 90% de la población de la franja no tiene acceso a agua potable. «Es vital y es urgente la imposición de un alto el fuego inmediato y permanente», reclamaron en la concentración secundaria por varias decenas de personas.
