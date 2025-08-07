El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto
Las caceroladas se repetirán todos los jueves. E. C.

Cacerolada en Miranda para frenar el genocidio en Palestina

Varias decenas de personas exigían una vez más una alto el fuego permanente

Cristina Ortiz

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:17

Una nueva cacerolada resonó este jueves en la calle La Estación para exigir que se ponga fin al genocidio que vive el pueblo palestino desde ... hace 670 días, a los que hay que sumar 158 de bloqueo que están llevando a la población a una hambruna sin precedentes que todos los días deja muertos por desnutrición, que se suman a los causados por los drones, francotiradores y las bombas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  5. 5

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  6. 6

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  9. 9

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cacerolada en Miranda para frenar el genocidio en Palestina

Cacerolada en Miranda para frenar el genocidio en Palestina