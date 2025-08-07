Cacerolada en Miranda para frenar el genocidio en Palestina

Una nueva cacerolada resonó este jueves en la calle La Estación para exigir que se ponga fin al genocidio que vive el pueblo palestino desde ... hace 670 días, a los que hay que sumar 158 de bloqueo que están llevando a la población a una hambruna sin precedentes que todos los días deja muertos por desnutrición, que se suman a los causados por los drones, francotiradores y las bombas.

«Ya asciende a 61.158 el número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza y 151.442 heridos», tal y como destacaron en su manifiesto los convocantes; al tiempo que recordaban que 193 han sido asesinadas por inanición. Y no porque no haya comida, sino porque Israel no deja que entre.

La UNRWA asegura que tiene 6.000 camiones listos para acceder a Gaza y serían suficientes para alimentar a la población durante 3 meses.A esta situación se suma que el 90% de la población de la franja no tiene acceso a agua potable. «Es vital y es urgente la imposición de un alto el fuego inmediato y permanente», reclamaron en la concentración secundaria por varias decenas de personas.