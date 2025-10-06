A la búsqueda de apoyos que ayuden a mantener un servicio canino de rescate en Miranda

Orgullosos de la preparación y el servicio que desempeñan, pero sobre todo del entrenamiento y el trabajo de sus perros, el Grupo Canino de Búsqueda ... y Rescate (G.C.B.y R.) no duda en acudir allí donde le llaman para mostrar qué hacen o invitar a colectivos a su campo de entrenamiento en San Miguel del Monte, al que este lunes acudieron usuarios del Centro de Día de Briviesca: 15 personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental junto a 4 monitoras.

Es una forma más de presentarse en sociedad y quieren que sea también un medio para captar la atención de administraciones públicas y empresas con las que llegar a algún tipo de acuerdo o colaboración que les permita recibir algún ingreso para hacer frente a unos elevados gastos que ahora asumen de manera particular. «No buscamos sólo la aportación, queremos una colaboración. Es decir, una ayuda a cambio de algo», defendía Marisol Santos, presidenta del colectivo; dispuesta a realizar cualquier exhibición o a recibir a gente en sus instalaciones. Evidentemente, también les incluirán como colaboradores en su página web y les entregarán un documento para que puedan desgravarse la ayuda en Hacienda.

Y es que, dejando al margen el cuidado de los animales (comida, veterinario...) calculan que tienen unos 6.000 euros de presupuesto anual que están asumiendo entre los ocho integrantes del colectivo. Sólo el seguro de la furgoneta entregada por la Agencia de Protección Civil supone un desembolso de 1.800: y hay que sumar otros 600 del de Responsabilidad Civil que tienen como grupo, la gasolina o las reparaciones de las instalaciones del campo de entrenamiento, por ejemplo.

«Somos un servicio público que está listo y preparado para salir el día que nos llamen porque ha desaparecido alguien. Nos puede activar el 112 o la familia», apuntaba Santos, recordando que el pasado año localizaron a un señor en la localidad de Gayangos.

Primera solicitud

De ahí que este año, por primera vez desde que se constituyeron como colectivo, hayan concurrido a la convocatoria de subvenciones que abre el Ayuntamiento de Miranda, de cara a obtener alguna ayuda para sufragar parte de los gastos. De manera paralela, han enviado cartas a consistorios y empresas del entorno explicando su trabajo y ofreciendo la posibilidad de abrir alguna vía de colaboración.

De momento, ayer recibieron la visita de usuarios del Centro de Día de Briviesca. Su directora, Beatriz Contreras, les conocía porque anteriormente había trabajado en la Residencia de San Miguel del Monte y consideró que podía ser una actividad interesante para el colectivo de personas con el que trabaja. Inicialmente, la idea era que fueran los perros los que se desplazaran a sus instalaciones, pero finalmente acabó siendo al revés.

Y tenía claro que había sido un acierto, porque estaban emocionados y sorprendidos viendo trabajar sobre el terreno a los animales. De hecho, no dudaron en presentarse voluntarios para servir de 'víctimas' y que les tuvieran que localizar a ellos. «Que nos visitaran ellos era la mejor forma para que conozcan nuestro trabajo y vean cómo los perros localizan a quien estaba oculto», valoró Santos.

La actividad formaba parte de las salidas programadas por el centro para que los usuarios vivan una jornada diferente y disfruten de actividades fuera de su entorno habitual, algo que valoran. «Les ha interesado mucho saber cómo se trabaja con los perros, cuántas horas entrenan, donde les mantienen todos los días...», explicó Contreras.