En busca de un empleo en Miranda

La digitalización ha llevado a que desde hace años ya la búsqueda de empleo se centre en buena medida en Internet, una fórmula que anula ... el factor humano y la capacidad de socialización, destrezas personales que algunas de los mirandeses que buscan trabajo trataban de hacer valer en el Foro de Empleo organizado este miércoles por FAE Miranda en el Pabellón Multifuncional de Bayas. Una oportunidad que valoraban muy positivamente.

Borislav Bagriynov «Ver y hablar con la gente directamente te abre puertas»

Tiene trabajo, pero no de lo que ha estudiado. Aunque está bien como monitor del Centro Joven, quiere abrirse camino en administración y marketing, áreas en las que tiene estudios pero no experiencia. Así que acudía al foro en busca de su primera oportunidad laboral de algo vinculado a su formación y hacerlo cara a cara. «Ver y hablar directamente con la gente te abre las puertas. En las ofertas por Internet nunca tienes contacto el responsable de recursos humanos».

Borja Pinedo «Estoy en muchas ETT y no he recibido ninguna llamada»

Acaba de terminar ADE y espera su primera oportunidad. Por eso acudía al foro con la tarea hecha y llevaba marcadas en fosforito las ofertas que le interesaban del listado de empresas y de puestos que había extraído de la web de FAE. Era la primera vez que iba y lo hizo animado por la madre de un chaval que logró empleo en esta cita y lleva ya un año. «A ver si tengo la misma suerte. Tengo perfiles en muchas ETT y no he recibido ninguna llamada, fácil no está con mi perfil».

Judith Sebaños «Es una oportunidad para que vean la actitud y las ganas»

Tiene 55 años, pero muchas ganas de trabajar y aprender, aunque no experiencia. Durante mucho tiempo se ha dedicado a limpieza y cuidado de mayores, pero quiere dar un rumbo a su vida y ha empezado estudiando para obtener la ESO. «He visto mucha receptividad y buen trato, es muy importante que nos tomen en cuenta. Ésta es una buena oportunidad para dejar el papel, que vean tu interés y poder expresar tu disponibilidad, tu actitud y tus ganas».

Javier Pinedo «Cómo voy a lograr la experiencia que piden si no me contratan»

A priori, entendía que podía encajar en muchas de las ofertas del sector logístico, porque tiene formación en mozo almacén y hostelería, así que confiaba en salir del paro gracias a la cita del Multifuncional. Se había animado a acudir a una cita presencial porque, hasta la fecha, internet no le ha dado resultado, tampoco los perfiles que tiene en ETTs. En parte cree que porque en muchos empleos piden una experiencia que no tiene. Requisito que cuestionaba porque «cómo la voy a conseguir si no te contratan en ningún sitio».

Mohamed Yassin «Creo que se puede estudiar y trabajar a la vez»

Aún está estudiando, tiene 17 años y está matriculado en un grado medio de soldadura en el Fray Pedro de Urbina, pero está convencido de que esa formación y sus ganas le permitirán encontrar un trabajo que poder compaginar con el horario de clases, aunque sea de media jornada. Así que este miércoles aprovechó la visita al foro junto con el resto de su clase para dejar su currículum en las empresas en las que creía que podía encajar. «Se puede estudiar y trabajar a la vez, aunque aún estamos dando los primeros pasos en la vida».

Verónica Fernández «Es la única opción de poder dar el currículum en mano»

Durante doce años trabajó en gestión de aprovisionamiento, pero tras unos meses en el paro reconocía que está abierta a «asumir cualquier reto que me propongan». Cree que puede encajar en todas las área de administración. Lo que tenía claro que es que busca «un trabajo que me haga feliz». Y aunque en el foro no veía ninguna oferta que encajara con su perfil, quería «estar con las personas de recursos humanos. Es una oportunidad de que me pongan cara, de dar el currículum en mano y vean mis destrezas».