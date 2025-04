De Brighton a la Fábrica de Tornillos de Miranda, la cultura mod en imágenes

Un estilo impecable a lomos de la Vespa o la Lambretta, el de aquellos mods que protagonizaron el renacer cultural británico en los años 60, ... se liaron a palos con los rockers en Brighton en 1964 y de alguna forma acabaron vinculados al denominado Espíritu del 69; ese que apostaba por vivir rápido y dejar un bonito cadáver, se identificaba con la lucha obrera y con la estética skinhead, y huía de todo tipo de autoritarismo e imposiciones. Todo esto seguirá en la ciudad hasta el domingo.

Ebroclub ha cumplido quince años en la ciudad y, para celebrarlo, inundó recientemente la Fábrica con un cartel de lujo en el que encontramos a The Loved Ones, Squire, Lie Detectors, Fogbound o Mooon, entre otros. Durante todo abril, los amantes de la cultura británica podrán disfrutar de la exposición 'Twist and Shot' en La Pepa.

Pedro Arce, Alberto Fernández de Labastida y Rafael Vicente han confeccionado una muestra con 18 obras en total, «6 por barba», en la que se puede disfrutar de varios de los conciertos que han pasado por el festival en los últimos años.

«Llevamos muchas ediciones haciendo fotos en Ebroclub, por lo que conocemos a la perfección la temática y a los grupos. Muchos son supervivientes de aquellas décadas, los grupos internacionales que vienen son las referencias de entonces, pero también suelen venir otras bandas españolas que recogieron esa herencia en nuestro país en los 80», explica Rafa Vicente, uno de los autores.

En esta línea, la música ligera que mezcla lo cristalino con las distorsiones y la psicodelia será una vez más recibida por su público. Y es que «Miranda se engalana para este festival y mucha gente de esta ola viene con sus motos para participar y disfrutar de los conciertos y actividades».

En cuanto a la exhibición, esta vez se centra exclusivamente en grupos de música. «Otras veces hemos metido instantáneas de las motos, de las parkas, del ambiente...pero esta vez hemos querido hacer una selección de los grupos más representativos».

El principal obstáculo de fotografiar conciertos es «pillar el momento indicado con la luz adecuada». Y es que, a diferencia de otros eventos efímeros, como lo pueden ser un partido de fútbol o una obra de artes escénicas, la música juega con un juego de luces, valga la redundancia, que en muchas ocasiones juega en contra de los capturadores.

«Hay veces que pillas al músico dando el mejor salto acrobático de la historia, lo cazas y justo quitan las luces, o hay un flash, con lo que la fotografía se pierde. Necesitamos una luz decente para tirar a una velocidad notable y pillar el momento. Si no es así, acabas haciendo fotografías abstractas para librar un poco», revela Vicente.

La exposición de La Pepa pretende trasmitir el espíritu mod a través de los momentos capturados. Son ya tres lustros del fin de semana sesentero y los fieles siguen acudiendo sin falta a la cita musical de abril. «También hay sitio para el soul, no todo es britpop y rock ligero», explica el fotógrafo mirandés. Del leonés Alex Cooper a The Excitements, Alexis Evans o Los Giros, las tablas de la Fábrica tienen espacio para todo tipo de sonidos.