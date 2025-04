«El que tiene una bombona de butano y dinero en efectivo, hoy es rico»

El apagón nos ha mostrado la vulnerabilidad de un sistema en el que sin luz, todo se paraliza. Miranda fue recobrando ayer la normalidad... y ... el móvil. Y es que las principales colas a primera hora de la mañana no estaban en los supermercados sino en la tienda de Movistar, la compañía que más problemas ha tenido para restablecer el servicio. «Sin internet y sin teléfono parece que estamos perdidos cuando hace veinte años nadie tenía uno en el bolsillo», lamentaba un señor que esperaba a ser atendido.

Pero más allá de la dependencia personal, para muchos trabajadores es una herramienta imprescindible. Sin conexión, los comercios no pueden cobrar con datafono y el miedo de la gente a quedarse sin dinero ha provocado que algunos cajeros por la mañana hayan tenido que recargar más cantidad de billetes de la habitual. El efectivo gana hoy por goleada a las tarjetas. «Ha sido como retroceder unos años en el tiempo porque casi todo el mundo trae efectivo», aseguran desde La Lechería, que la tarde del lunes la pasó como muchos otros comercios, mirando con nerviosismo las manecillas del reloj porque más de seis horas de apagón hubieran puesto en riesgo el género fresco que tenía en las cámaras.

En la carnicería Mariló el problema no estaba en la temperatura de los frigoríficos, que han aguantado bien, sino en las dificultades para contactar con los proveedores para conseguir ciertas piezas de carne. Los mataderos no pudieron trabajar ayer y eso ha generado escasez de pollos o conejos. «Las vacas las matamos el martes y miércoles por lo que no nos ha afectado, pero en los animales que se matan justo el día antes de servirlos, estamos más justos», aseguraba la propietaria, quien resumía con una frase lo que puede ser una de las reflexiones que nos deja el apagón. «Dependemos tanto de la red eléctrica y de la tecnología, que el lunes, el que tenía una bombona de gas y dinero en efectivo, era rico».

No solo alimentación y hostelería se han visto afectados. La falta de luz ha tenido impacto en todos los sectores, desde las grandes multinacionales al pequeño comercio. Las floristerías están ante una de las semanas con más movimiento del año ante la proximidad del día de la Madre y para conservar las flores en buen estado es necesario un ambiente frío. «Son los días, junto a la época de Todos los Santos, que más trabajamos y todas tenemos la tienda llena porque los pedidos se recogen hasta con 15 días de antelación y tenemos que ir preparándolos», aseguran desde Espacios Verdes.

Una vez más el comercio local ha demostrado que tiene más flexibilidad para solventar la papeleta. «En muchas tiendas que no podíamos pasar la tarjeta y los clientes no tenían dinero, hemos tenido que dejar cosas fiadas a las personas de confianza y ya pasarán a pagar», explican desde la asociación de comerciantes, que confían en que este tipo de situaciones haga ver a la ciudadanía la importancia del tejido local, aunque temen que la incertidumbre y el miedo a una crisis energética provoque que la gente se retraiga durante unas semanas a la hora de gastar. «Casi siempre que pasan cosas graves o catástrofes globales, los días posteriores se nota que hay menos movimiento», apuntan.

En la estación de tren eran pocos los que a media mañana aún aguardaban con maletas. La gran mayoría de los pasajeros que quedaron varados el lunes se habían podido recolocar en los primeros trenes matinales. Solo los que tenían como destino León debían buscar alternativas porque las tres salidas previstas están suspendidas. «He pasado la noche en una pensión, porque ayer al ver lo que pasaba no quise pasar más horas tirado en la estación esperando ni llegar a Madrid y encontrarme mil problemas allí para desplazarme. Así que busqué un sitio para descansar en Miranda y hoy continuaré el viaje», aseguraba con resignación un usuario cuya principal preocupación no estaba en el horario de su tren sino en poder avisar a su familia, ya que su móvil perdía la cobertura con frecuencia y apenas había podido comunicarse con su casa.

¿Y los más previsores, los que hacen acopio de víveres por si acaso? «Hoy ya está la gente más tranquila y no se tiran como locos a por el agua y las conservas», apuntan desde un supermercado. En los bazares, las velas ya no eran el producto más demandado, como en la tarde del viernes ante la posibilidad de que a la noche no hubiera regresado la luz.