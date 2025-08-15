Bomberos de Miranda amplían la zanja perimetral del incendio bajo tierra de Fuentecaliente
Efectivos municipales continúan vertiendo cantidades importantes de agua para tratar de enfriar el terreno
Cristina Ortiz
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:00
Las altas temperaturas y la gran cantidad de material que actúa como combustible están dificultando la extinción del incendio subterráneo que se mantiene activo hace ... casi un mes en el entorno de las fincas del Prado y el Pradillo, frente a la carretera de Fuentecaliente, en la parte posterior del campo de adiestramiento canino Joaquín Muñoz.
De hecho, los bomberos han tenido que ampliar la franja perimetral hecha semanas atrás a modo de cortafuegos, tras constatar que la combustión había superado esa barrera y las fumarolas de humo salían a la superficie por la parte exterior de esa zanja que hasta ahora delimitaba la ocupación del incendio. «El humo es un signo externo que ha vuelto a poner de manifiesto que el incendio sigue activo en el interior del terreno y que, además, se estaba extendiendo», reconocía el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez.
De manera paralela, como ya se hizo la pasada semana, se ha vuelto a retirar tierra caliente que se estaba requemando, para depositarla en el polígono de Ircio, en una zona de aparcamiento que está asfaltada. Allí se continúa acumulando más material vegetal.
De manera paralela, se sigue intentando sofocar el fuego, al mismo tiempo que se enfría el terreno, vertiendo agua gracias a los camiones de bomberos. Una medida que se ha repetido en varias ocasiones y que, a priori, está previsto mantener.
Una vez que se logre extinguir la zona habrá que ver a dónde se llevan los montones de tierra depositados en Ircio. En función de su composición acabarán en la planta de Abajas y, si no, en Valladolid».
De momento, en el operativo habilitado para sofocar el fuego, sólo se han movilizado medios municipales, además de contar con la coordinación del Seprona.
El fuego comenzó a mediados de julio en una caseta de aperos situada en la finca y se fue extendiendo por el subsuelo, pero está semana también ha salido al exterior para quemar palés y algún otro material que se ha encontrado a su paso.
