Los bomberos apagan un incendio en Rottneros y la Policía interviene en dos accidentes
Los tres incidentes se quedaron en un susto
María Ángeles Crespo
Jueves, 2 de octubre 2025, 21:31
La de este jueves fue una mañana ajetreada en el capítulo de sucesos, aunque también cabe indicar que las alarmas que saltaron en todos los ... casos se quedaron, por fortuna en incidentes sin consecuencias.
Los bomberos tuvieron que acudir para apagar un fuego en un almacén abandonado de Rottneros en el que había residuos. Se desconocen las causas del origen del fuego. Se está investigando y no se descarta ninguna hipótesis, podría por lo tanto haber sido fortuito o provocado.
En otro orden de cosas por la mañana se produjeron dos atropellos, uno en la N-1 y otro en los alrededores del Colegio Público Cervantes. En los dos casos las personas atropelladas sufrieron heridas leves, fueron atendidas en el lugar de los hechos y no hubo mayores consecuencias.
