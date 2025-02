El bloqueo de las cuentas de la Cofradía dificulta la organización de las fiestas

Quedan poco más de tres meses para que el bombo emerja de las aguas del Ebro. La cuenta atrás ya está en marcha y la ... Cofradía sabe que el tiempo apremia, pero la situación de la entidad provoca que Carlos Calvo tenga las manos atadas en muchos temas y un freno constante para la organización de las fiestas. El presidente tiene muchos frentes abiertos a los que intenta dar solución, aunque lo que más le preocupa ahora mismo es la cuestión económica, ya que de ella depende en gran medida el resto de asuntos.

En la asamblea celebrada la semana pasada, la nueva junta directiva advirtió de que el traspaso de poderse no se había realizado de la forma correcta y que se habían detectado numerosas irregularidades administrativas. Eso ha motivado que las cuentas de la Cofradía hayan estado bloqueadas hasta hace unos días, lo que ha impedido que se pudiera sacar o ingresar dinero. Así, avanzar en la contratación de espectáculos o en otras iniciativas ha sido misión imposible.

Resuelto ese problema, Calvo se ha encontrado con que tampoco puede hacer uso d la cuenta de la Fundación al ser necesario nombrar otro patrono y regularizar los últimos años. Es un trámite que urge porque a través de esa figura es como se canalizan una parte importante de las aportaciones económicas que realizan las empresas. Fue Victoriano Aguirrebeña quien hace ya cerca de dos décadas impulsó la fundación como fórmula para recibir las aportaciones privadas, ya que una parte importante de esa suma luego reporta beneficios fiscales o se puede deducir en la declaración.

Calvo asegura que ya hay empresas que se han puesto en contacto para mostrar su voluntad de aportar dinero a la Cofradía, pero que de momento ha tenido que postergar esa colaboración ante la imposibilidad de utilizar las cuentas de la fundación. Lo mismo sucede con la hostelería, sector con el que espera mantener una reunión en los próximos días, ya que el cobro de las barras se ha realizado otros años por la misma vía.

La nueva junta directiva ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de contratar una auditoría externa que aclare los números de la Cofradía y poder hacer así un balance más exacto de la anterior gestión. Como avance, cree que no se podrán cobrar los 30.000 euros de Diputación porque no se ha presentado ni la justificación ni la memoria para percibir esa subvención, y tampoco están claras algunas facturas pendientes. Pero poner en orden las cuentas del último ejercicio es algo que puede esperar, ya que ahora mismo la prioridad es avanzar en la organización de las fiestas de junio porque no queda demasiado tiempo y está todo muy verde.

Facilidades

Calvo agradece el apoyo recibido en sus primeros días al frente de la entidad sanjuanera ya que «todo el mundo me lo está poniendo fácil». El primer voto de confianza masivo fue la aprobación de la subida de carné y ahora Diputación ha tendido una mano para pagar la publicación de la revista que se publicará mensualmente y cuyo primer número está previsto que sea en abril. «Es otra forma de obtener ingresos adicionales», afirma.

Con las fiestas ya en el horizonte próximo, sobre la mesa del presidente quedan muchos temas por resolver: alubiada, verbenas, carpas para la comida, subvenciones,... y para mover ficha necesita desbloquear primero todas las cuentas y saber de cuanto dispone.