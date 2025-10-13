El bienestar emocional de la población en Miranda, cuestión de presupuesto

«El servicio está saturado». El director de Salud Mental, Sergio Bujo, es consciente de la situación pero tiene claro que con dos psicólogas a ... media jornada es imposible hacer más y ampliar su contrato, algo que considera necesario, es imposible si no se logra más financiación. «Estamos llegando al límite y las profesionales están haciendo un sobre esfuerzo muy grande. El programa estaba pensado para 30 y atiende a 60. Hay que frenar, aunque no dejan de llegar derivaciones».

Al menos calculan que necesitaran entre 15.000 y 20.000 euros para mantenerlo como está ahora. Ampliarlo pasaría por tener más financiación. De momento, para 2026 cuentan con unos 9.000 euros: 5.600 donados por la Policía Nacional a través de la carrera Ruta 091 y 2.500 más de la fundación Ibercaja. «Estamos tocando todas las puertas de entidades privadas para conseguir dinero. Veremos a ver cuando se resuelvan las convocatorias», apuntó.

Y es que el apoyo público «sólo viene por la parte municipal. A nivel autonómico no hay nada. Los presupuestos es cierto que están prorrogados pero tampoco vemos una voluntad política de dar esta atención, aunque la necesidad es clara y la demuestran los datos. La realidad es desbordante, hay muchos menores con mucho sufrimiento y necesidades de atención psicológica».

De ahí que el gran reto de cara al próximo ejercicio para Salud Mental Miranda sea el de mantener todos los programas que tienen en marcha, incluido el de atención infanto-juvenil que acaba de cumplir un año. Máxime, teniendo en cuenta que es un recurso que no existe en la sanidad pública de la ciudad. Sí en el HUBU, en Burgos, pero con dos psiquiatras para toda la provincia. «Lo lógico sería que cada hospital tuviera un psiquiatra y un psicólogo infanto-juvenil. Hay una gran falta de recursos y no confío en que vayan a implementarlos en la sanidad pública o que nos vaya a llegar más financiación para poder atender toda la demanda».

Por eso no dudó Bujo en hacer un llamamiento a la Gerencia de Servicios Sociales para que atienda, incorporando más personal o más financiación, una demanda existente y muy preocupante en términos generales. «Hace falta ya no prevenir, sino actuar. Hay una realidad de sufrimiento» que no se atiende salvo por asociaciones como Salud Mental Miranda. Y no en muchos sitios, este mismo programa existe en Salamanca, Palencia y Aranda, nada más.

«Desde la pandemia, la salud mental de la población ha empeorado y también la percepción que tienen sobre su propia salud mental. Hay mucha más necesidad y la gente que se enfrenta a ir al psiquiatra es porque tiene un problema de sufrimiento importante». Y si para ello opta por el Santiago Apóstol tendrá una larga lista de espera. El primer semestre acabó con 365 usuarios pendientes de una primera consulta con alguno de los dos profesionales del centro. Hay una plaza vacante por una jubilación.

En estos momentos, la asociación tiene una plantilla con 17 profesionales para atender todos los programas y un presupuesto anual que ronda los 500.000 euros. El gasto sube pero «la financiación no crece y eso es un problema», zanjó.