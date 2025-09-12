Es de bien nacido ser agradecido y Miranda lo es La Banda homenajeó a su anterior director, Dionisio Diez, con un concierto en el que sonó música compuesta por él

María Ángeles Crespo Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El conservatorio de música de la ciudad lleva por nombre Dionisio Diez, lo que indica a quienes no lo conocieron, a los que no son de Miranda, que tuvo que ser, como lo fue, una figura influyente dentro del mundo de la música de la ciudad. Burgalés de Pradoluengo vinculado a Haro acabó llegando a Miranda en 1975 y convirtiéndose en el director de la Banda Municipal, y ejerció como tal hasta 1996.

Se cumplen por lo tanto ahora cincuenta años desde que llegara a la ciudad y, sin duda, la mejor manera de recordar su figura y agradecer el trabajo que realizó era ofrecer un concierto homenaje como el que se llevó a cabo ayer en la calle La Estación. La Banda, como no podía ser de otra manera escogió un repertorio en el que sonaron composiciones suyas realizadas entre los años 1957 –se hizo un guiño a Haro–, y 2004.

Quienes decidieron ir a escuchar a la Banda tuvieron la posibilidad de disfrutar con marchas, pasodobles e himnos, porque en su extensísimo repertorio de todo compuso Dionisio Diez que, años después de su jubilación siguió trabajando «de manera ya más tranquila y reposada» como apunta su hija María Teresa Diez, y realizó arreglos que propician anécdotas entre quienes en algún momento de su vida habían tocado alguna de sus piezas. «Antiguos alumnos, ahora profesores, cuando se enfrentan a partituras de mi padre dicen a veces, pero si esto no era así, y parte de razón tienen, porque revisó toda su música y de ahí los cambios con los que uno puede encontrarse al volver a enfrentarse a alguna de esas partituras».

Esas variaciones son, como recuerda ella producto de «su afán por hacer las cosas bien, por el perfeccionismo. Creía que todo era mejorable y de ahí que fuera tan exigente, en primer lugar consigo mismo».

Para María Teresa el concierto no fue uno más, como es lógico las emociones y los recuerdos se acumularon y estaba «muy orgullosa» de ver que la Banda y la ciudad hacía este reconocimiento a su padre que, según sus palabras «hacía toda su música pensando siempre en su banda. Sabía de sus características, lo que tenía en ella y lo que no, y qué música podía interpretar».

Pensaba en su banda y también en la ciudad que lo acogió y que acabó siendo la suya. «Allá donde iba se implicaba y él se sentía mirandés». Sonó 'Brindo por Miranda' un pasodoble hecho, como el dijo en su momento «con el más sentido de los afectos».

Se interpretaron también las machas 'Banda de música mirandesa' y 'Carroceros mirandeses', además del pasodoble 'Miranda taurina' o los himnos del Casco Viejo y la Asociación de Amas de Casa.

A todas esas piezas indica María Teresa «les tenía un especial cariño», al igual que es que sin duda ella les tiene –lo transmite en la conversación–, y también al pasodoble 'JAMDRA' de difícil pronunciación que tiene un particular «y queridísimo significado, ya que el nombre lo formó con las iniciales de los nombres de sus amigos».

El concierto se preparó con mucho mimo y se notó. El público pudo disfrutar por un lado con la música de la Banda, y por otro recordando a Dionisio Diez. Es de bien nacido ser agradecido y Miranda demostró con este homenaje que lo es.

Durante casi una hora sonó la música compuesta por el anterior director de la Banda, y para que quedara constancia del homenaje y de que la ciudad sigue recordándole, se hizo entrega de una placa conmemorativa a su hija que contuvo la emoción. Lo hizo, pero es de suponer que por dentro la cascada de emociones fue inmensa.

Temas

Miranda de Ebro