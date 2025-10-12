La Biblioteca de Miranda suma otras 370 nuevas altas este año y ya alcanza los 11.603 socios

Un año más, se aproxima el Día Mundial de las Bibliotecas, fijado el 24 de octubre, y la biblioteca Municipal de Cervantes sigue con su ... progresión exponencial desde que abriera sus puertas en mayo de 2022. Y es que el espacio cultural mirandés de referencia ya ha llegado a los 11.603 socios, después de que se otros 370 usuarios (259 adultos y 111 menores) se hayan alistado al ejército del saber entre enero y octubre del curso actual.

En este contexto, cerca de un tercio de la ciudadanía mirandesa forma parte de la biblioteca sita junto al Jardín Flora Villarreal desde hace años. La población crece y, con ella, continúa haciéndolo el número de militantes de Cervantes. El volumen no para de aumentar y, si en 2024 se superó la barrera de los once millares de asociados, el curso actual continúa con la misma tendencia y el objetivo de los 12.000 se atisba en el horizonte.

La valoración por parte de la Concejalía de Cultura no puede ser más positiva, pues un año más «se sigue incrementando tanto el número de personas que viene a hacerse socia como el número de usuarios que únicamente quiera hacer uso de las instalaciones. Todo está fluyendo y en aumento, no se estanca en números. Es imposible que todos los habitantes de la ciudad sean socios de la biblioteca, pero, como ya dije en años anteriores, ojalá podamos llegar algún día a la mitad de ellos inscritos. Vamos por el buen camino», lanza Carlos Díez, titular del departamento.

En otro orden de guarismos, cabe resaltar que se han prestado un total de 24.904 libros en lo que va de curso, lo que supone un aumento exponencial con respecto al año 2024, cuando se reservaron 18.461 ejemplares. Esto quiere decir que cada socio habría retirado más de 2 títulos de media en este ejercicio. Del total, hasta 17.815 se retiraron por la vía tradicional (8.877 de adulto y 6.235 infantiles), y otros 7.089 préstamos (1.468 de adulto y 5.621 infantiles) a través de la máquina de autopréstamo.

En cuanto a los libros más demandados por parte de los socios de la biblioteca, encontramos 'El secreto de la asistenta', de Freida McFadden; ' Cuando la tormenta pase', de Manel Loureiro; 'La cartera', de Francesca Giannone, y 'El hijo olvidado', de Mikel Santiago.

Asimismo, el catalogo de la biblioteca mirandesa sigue reforzándose con la adquisición de nuevos documentos. Hasta la fecha, en 2025 se han sumado un total de 971 títulos a la oferta de Cervantes; 569 ejemplares fueron comprados por Cultura y los 402 restantes llegaron a la instalación municipal a través de donaciones.

También se han renovado 1.788 libros, 1.043 de adulto y 433 infantiles, para que puedan seguir ofreciendo su función en el espacio cultural ya que hay muchos libros que se deterioran con el uso y han de estar disponibles de forma continuada.

Cabe resaltar, además, que la Biblioteca Cervantes ha cedido 14 libros a otras bibliotecas del territorio nacional y ha recibido hasta 90 ejemplares a préstamo de otras homónimas. Por último, en cuanto a datos relativos a la actividad bibliotecaria, en lo que va de año se han producido 436 reservas de las diferentes estancias de la instalación municipal y se ha disfrutado de 921 sesiones informáticas en la sala de ordenadores.

Agenda

A nivel programático, la agenda de actividades ha continuado por la misma senda que en los últimos años. «Este año no ha salido el taller de ajedrez, pero todo lo que hacemos los sábados tiene una gran demanda, desde el taller de cuentacuentos al de matemáticas y demás. Gustan mucho y siempre viene mucha gente a participar en ellos», aclara el concejal.

En este sentido, para celebrar el Día de las Bibliotecas , el Consistorio, a través de la Biblioteca Municipal Cervantes, ha puesto en marcha el concurso literario 'Bookface', en la que puede participar cualquier ciudadano empadronado en la ciudad. El objetivo principal de la propuesta es fomentar la creatividad y el hábito de la lectura entre la población mediante la combinación de fotografía y literatura.

El certamen consiste en crear una imagen en la que se haga coincidir la cara o cualquier otra parte del cuerpo con la portada de un libro. Deberá verse claramente el título del libro, de modo que se genere una composición visual creativa y original. Se pueden presentar las creaciones hasta el 22 de octubre y habrá tres categorías de premios.