El espacio cada vez tiene más demanda de títulos y ofrece una mayor oferta a sus asociados. Avelino Gómez

La Biblioteca de Miranda suma otras 370 nuevas altas este año y ya alcanza los 11.603 socios

El espacio municipal ha ampliado su catálogo de libros con otros 971 títulos y ha prestado casi 25.000 a lo largo de 2025

Tobni Caballero

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:18

Un año más, se aproxima el Día Mundial de las Bibliotecas, fijado el 24 de octubre, y la biblioteca Municipal de Cervantes sigue con su ... progresión exponencial desde que abriera sus puertas en mayo de 2022. Y es que el espacio cultural mirandés de referencia ya ha llegado a los 11.603 socios, después de que se otros 370 usuarios (259 adultos y 111 menores) se hayan alistado al ejército del saber entre enero y octubre del curso actual.

