Los empresarios hicieron de ponentes en el Encuentro Empresarial de la Cámara. Avelino Gómez

beBee supera los 7.000 suscriptores de pago y planea duplicar su plantilla en Miranda en 2026

La plataforma colaborarativa para profesionales busca nuevos talentos para llegar a los 40 empleados en la ciudad

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:10

Se cumple un año desde que la empresa mirandesa beBee, nacida antes de la pandemia como plataforma colaborativa para profesionales y funcionamiento como una red ... social, comenzase mudar su piel hacia un Saas (Software as a Service), o lo que es lo mismo, un modelo de distribución de software donde el proveedor aloja y gestiona la aplicación en la nube y el usuario accede a ella a través de internet, generalmente mediante una suscripción.

