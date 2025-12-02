beBee supera los 7.000 suscriptores de pago y planea duplicar su plantilla en Miranda en 2026

Se cumple un año desde que la empresa mirandesa beBee, nacida antes de la pandemia como plataforma colaborativa para profesionales y funcionamiento como una red ... social, comenzase mudar su piel hacia un Saas (Software as a Service), o lo que es lo mismo, un modelo de distribución de software donde el proveedor aloja y gestiona la aplicación en la nube y el usuario accede a ella a través de internet, generalmente mediante una suscripción.

La llegada del curso 2026 ya se atisba en el horizonte y, con ella, los empresarios mirandeses auguran también un periodo de crecimiento económico y grandes oportunidades en la ciudad. Así lo confirmaba esta mañana Javier Cámara, CEO de beBee y ponente en el 'Encuentro de Empresas por el Empleo y el Emprendimiento' organizado por la Cámara de Comercio de Miranda en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla (Ecyl).

«Soy muy optimista para el próximo año. Llevamos un año reinventándonos hacia un Saas con suscripciones premium y todo montado, por debajo, con IA. La inteligencia artifical está revolucionando todos los sectores y, si ya estás listo, tienes una ventaja competitiva grande», explicaba el emprendedor mirandés.

En este sentido, reconocía también que «Miranda tiene mucho talento desconocido, lo cual ofrece una gran oportunidad porque la gente es más fiel a los proyectos aquí, viste más la camiseta. Esa es mi experiencia».

Una vez mencionada la irrupción de la IA a todos los niveles de la vita cotidiana, una acometida que a buen seguro irá a más en los próximos meses; así como la importancia de la formación técnica y el valor añadido del sentido de pertenencia mirandés, Cámara puso sobre la mesa varios guarismos que hablan a las claras del crecimiento de su proyecto que mira del Poligono de Bayas hacia el resto del mundo.

«Nuestros usuarios son globales. Tenemos en Estados unidos, Canadá, alemania y en todos los países. Cubrimos siete idiomas diferentes y contamos con más de 20 millones de visitas menduales. Pero, en lo que al Saas se refiere, ya tenemos 7.000 clientes, suscriptores premium que pagan mensualmente por acceder al servicio», exponía.

El tráfico de la plataforma va en aumento y, con él, los planes de sus responsables. Así, aunque existen diferentes variantes que podrían avectar a la evolución del proyecto, Cámara avanzó que «ahora tenemos a 20 personas trabajando en Miranda y posiblemente dupliquemos la plantilla el próximo año, pero depende de la capacidad de captar talento para trabajar en la ciudad. No es fácil, cuesta mucho. En Burgos no suelen querer venir, hemos fracasado captando, con lo que solvemos tirar de Miranda vitoria y el entorno cercano».

En este sentido, son tres los perfiles profesionales más solicitados por parte de beBeee, comenzando por el de técnico desarrollador, programador; también el de expertise en IA, «que tiene una connotación técnica importante»; pero también se necesitan profesionales de atención al cliente y soporte. «Esto es clave, al estar creciendo, para cuidar al cliente. Todo ello con mucho trabajo automatizado, con mucha IA por debajo».

Ante la dificultad de encontrar perfiles tecnológicos en la ciudad, los responsables de la plataforma llevan meses apostando por jóvenes de Formación Profesional para ahondar en su instrucción y terminar de moldearlos en su ámbito laboral.

«Los últimos dos o tres profesionales que se han sumado al proyecto han llegado directamente de FP para ser formados por nosotros y realizar las prácticas. Apostamos por coger jovenes con conocimientos base y formarlos nosotros», cerraba.

JSV

El encuentro también sirvió de escenario para que Sonia Herzog, CEO del Grupo JSV Logistic, brindase su visión como referente del sector logístico. Disfrutando del breve receso entre ponencias y aún con un café en la mano, la empresaria repasaba las últimas novedades de su compañía.

«La idea es seguir creciendo en 2026. Tenemos dos barcos portacontenedores, el Mila Green, en alusión a mi madre; y el Miranda Green. También tenemos un gran proyecto de desarrollo del TCM, son casi 200.000 metros cuadrados de zonas multimodales, almacenes y dos vías de ferrocarril. Queremos ampliar las conexiones entre Miranda y el Mediterráneo. A nivel marítimo, tenemos las conexiones de Canarias y la delegación que acabamos de abrir en Turquía. Queremos conectar Miranda con Alicante y, de ahí, Turquía y Canarias», dibujaba.

Por último, haciendo referencia al nuevo socio del grupo, Nazca Capital, reveló que «nos ayudarán en cuanto al crecimiento y ya somos más de 270 personas. queremos comprar empresas para expandirnos, crecer y buscar otros servicios de cabotaje».

Un gran evento

Más de 80 empresarios asistieron esta mañana al evento de la Cámara de Comercio. La sesión matutina congregó a todos los sectores del tejido productivo y sirvió para reflexionar sobre las tendencias actuales del mercado laboral y generar sinergías desde la colaboración público-privada. Durante la apertura del acto, se guardó un minuto de silencio en honor a Fernando Escobillas, presidente cameral fallecido hace pocos días. El foro hizo de escenario real para el «intercambio, diálogo y aprendizaje» de las empresas. También se presentó se ha presentado el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de Castilla y León; y sobresalieron las ponencias del economista Jesús Ripoll, sobre el crecimiento sostenible; y del profesor de ingeniería Carlos Fernández de Vigo, acerca de la IA aplicada al servicio de la empresa.