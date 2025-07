Bardauri advierte de que no permitirá pasar coches si se peatonaliza el Casco Viejo

La peatonalización del Casco Viejo, medida que únicamente se aplica los fines de semana, ha levantado polvareda. Vecinos de diferentes barrios afectados, principalmente Crucero, Callejonda ... y barriada de San Juan, están intentando conformar una plataforma ciudadana. De hecho, han remitido un escrito al Ayuntamiento en el que muestran su disconformidad, asegurando que las peatonalizaciones «son poco prácticas» en ciudades del tamaño de Miranda y que limitar el tráfico en el casco histórico acarreará problemas para quienes residen en dichos barrios, ya que tendrán que desviarse por la Nacional o la carretera de las canteras.

Pero quien parece dispuesto a encabezar la oposición es Bardauri, que advierte que «nos mantendremos firmes en que no vamos a permitir que pase ningún vehículo por el barrio derivado de la peatonalización hasta que se haga un vial en condiciones de seguridad». Según exponen en un escrito, el primer fin de semana de peatonalización ha supuesto un incremento del tráfico por Bardauri, algo que no están dispuestos a permitir, porque defienden que en el barrio vive más gente que en la calle Real Aquende. Con eso, pretenden desmontar el argumento municipal de que el casco histórico no está preparado para soportar cerca de 5.000 vehículos diarios, una densidad que afecta incluso a la conservación del patrimonio.

«Desnudamos a un santo para vestir a otro», afirman desde Bardauri, convencidos de que serán el daño colateral de la peatonalización. «¿Se ha hecho un estudio? ¿O es el mismo informe que para el carril bici de Anduva? Los experimentos se hacen con gaseosa», afirman.

Como solución, plantean el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla la construcción de una variante sur. De esa forma, se podría eliminar el tráfico por la Parte Vieja sin tener que derivarlo ni por la Nacional ni por la carretera de las canteras, que actualmente presenta un estado deficiente y que representa un problema de seguridad. Hasta entonces, «no vamos a permitir que aumente el paso de vehículos por Bardauri», reiteran.