La plantilla ferroviaria sostiene que el servicio actual está afectado por las limitaciones materiales. Avelino Gómez

Baños «repletos» de residuos y trenes con poco espacio para bicis en el Cercanías Miranda-Vitoria-Alsasua

Renfe recibe varias quejas de los usuarios del corredor y CC OO eleva diversas deficiencias materiales a la empresa

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:51

El nuevo servicio de cercanías de Álava, que une Miranda con Alsasua, y viceversa, sigue dando que hablar desde su puesta en marcha el pasado ... 30 de mayo. Pese al éxito cosechado en forma de significativo incremento en la demanda de billetes en los trenes que hacen parada en todo el corredor ferroviario de la provincia alavesa, no es oro todo lo que reluce y desde el sector ferroviario del sindicato CC OO han trasladado varias de las deficiencias que sufren tanto la plantilla como los usuarios del tren a día de hoy.

