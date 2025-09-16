Baños «repletos» de residuos y trenes con poco espacio para bicis en el Cercanías Miranda-Vitoria-Alsasua

El nuevo servicio de cercanías de Álava, que une Miranda con Alsasua, y viceversa, sigue dando que hablar desde su puesta en marcha el pasado ... 30 de mayo. Pese al éxito cosechado en forma de significativo incremento en la demanda de billetes en los trenes que hacen parada en todo el corredor ferroviario de la provincia alavesa, no es oro todo lo que reluce y desde el sector ferroviario del sindicato CC OO han trasladado varias de las deficiencias que sufren tanto la plantilla como los usuarios del tren a día de hoy.

«Llevamos unos meses con el corredor de proximidad abierto, vendido a la prensa como un servicio de cercanías por parte del Gobierno del País Vasco, y hay una serie de problemáticas que los trabajadores hemos trasladado recientemente a Renfe. El problema de fondo aquí es tratar de dar un servicio de proximidad con material que no está preparado para ello y que no se usa en exclusiva para ello», subrayan los trabajadores.

En el ámbito material, los representantes denuncian, en primer lugar, que los trenes utilizados para llevar a cabo las conexiones entre Miranda y Alsasua «son muy variados y hay algunas unidades de la serie 449 que tienen bicicleteros con capacidad para sólo tres bicis. Es decir, hay gente que está pagando su billete de cercanías con este servicio para viajar con su bici y luego no tiene espacio en el bicicletero».

Así las cosas, volviendo al problema de base, entienden que este material «no está destinado a cubrir un servicio de cercanías porque, fundamentalmente, es de Media Distancia. Este caso de las bicis complica mucho el trabajo de los interventores porque no puede montarse alguien con una bicicleta y no tener sitio para dejarla, no puedes ir de pie con ella, no es seguro y tiene que bajarle del tren; pero al mismo tiempo este usuario tiene todo el derecho a subirse con la bici con ese billete de cercanías».

También emanan protestas del mantenimiento de los trenes utilizados. El nuevo corredor alavés cuenta con unidades de las series 440/470, cuyos trabajos de conservación se llevan a cabo en las instalaciones ferroviarias de León, Zaragoza y en nuestra propia ciudad; de la serie 447, con sede de mantenimiento en Irún; y de la 449, supervisados en León y Fuencarral, Madrid.

«El mantenimiento de muchas de estas unidades no se lleva a cabo en Miranda, lo que implica que los baños, por ejemplo, no se vacíen con la frecuencia que debieran. Hay trenes que tienen que llevarse a Fuencarral (Madrid) o Zaragoza para su mantenimiento, lo que deriva en baños saturados de aguas grises que no se vacían en el depósito de nuestra ciudad y que tienen que circular con los aseos fuera de servicio, lo que genera mucho enfado en los usuarios».

La conclusión que extraen los profesionales del escenario actual es clara y contundente:«Este servicio se ha puesto en marcha como si fuera una especie de prueba piloto, como una antesala de lo que puede ser un servicio de cercanías en un futuro. Ahora mismo el servicio está limitado por las propias limitaciones materiales que tenemos».

Mientras que el Gobierno Vasco se desentiende de estas denuncias y apunta a Renfe como el ente responsable de la gestión de los vehículos del servicio, en la empresa ferroviaria se muestran «abiertos» a escuchar las diferentes quejas siempre que se recojan «desde la objetividad».

Por otro lado, a nivel salarial, los representantes sindicales aseguran que «no se está considerando como núcleo de cercanías, con lo que los interventores, el personal de taquillas y el de conducción no están cobrando el plus por ser trabajadores de Cercanías. Sin embargo, hay ratios que indican que el volumen de viajeros es notorio. La empresa dice que está abierta a estudiarlo pero debemos hacer nosotros el caso. Nos vamos a dedicar profundamente a este tema».

Sin inversión en talleres

En cuanto a la noticia de que el Taller de Renfe Remolcado se haría cargo del mantenimiento de la mitad de los 150 nuevos vagones portacontenedores y porta-semirremolques adquiridos por la empresa pública, la plantilla sigue a la espera.

«Es una gran noticia por la carga de trabajo para Miranda, pero ahora recibirán un contrato con un dinero importante, y se necesitan inversiones en el taller, que tiene goteras y mucho material en mal estado, por ejemplo, y en personal para recuperar al menos los 11 trabajadores que perdimos. La empresa dice que no hay previsión de nada, de momento», zanjan molestos.