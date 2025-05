Los baños públicos en Miranda, para mear y no echar gota Llevan meses fuera de servicio y sin fecha de reapertura porque necesitan reformas que no están ni siquiera previstas para este año

El interior del baño del parque Antonio Machado no invita a su uso.

Raúl Canales Miranda de Ebro Miércoles, 28 de mayo 2025 Comenta Compartir

Si tiene que usar un baño con urgencia cuando camina por la calle, lo mejor es que busque rápidamente un bar y pida permiso para ... entrar al aseo. No pierda el tiempo en llegar a los baños públicos porque la ciudad no tiene ninguno operativo. Ni los dos que hay en el parque Antonio Machado, ni las cabinas que se colocaron en el Antonio Cabezón ni los que hay en la parte baja del kiosco de la Plaza España. Todos están cerrados y no hay perspectiva de que puedan abrirse a corto plazo.

El concejal de Servicios admite que es necesario acondicionarlos y darles uso, aunque no puede dar plazos. Por ahora, son obras que no están contempladas en el presupuesto aunque le gustaría acometerlas antes de finalizar la legislatura. «Es necesario dar ese servicio a la ciudadanía», asegura Guillermo Ubieto, que entiende las críticas que se repiten cada poco tiempo en las redes sociales por este tema. Habilitar los baños que existen debajo de los templetes de parque Antonio Machado y Plaza España parece inviable ya que están obsoletos y no cumplen con la normativa de accesibilidad. Adaptarles requeriría una gran inversión y mucha complejidad técnica para reemplazar las escaleras por una rampa, ya que no hay espacio. La intención del concejal apunta a los otros dos baños, los más modernos. El motivo por el que llevan tiempo cerrados es que en su momento se opto por un sistema de cierre y apertura que genera problemas de seguridad, ya que es muy fácil vandalizarlo y eso provoca que la gente se quede encerrada. Para evitar riesgos, ante los numerosos casos que se han dado, el Ayuntamiento los mantiene fuera de servicio a la espera de una reforma que permita darles uso. La única zona que cuenta con baño público es Anduva, ya que hace unos meses se instaló uno de última generación para el mercadillo. El desembolso para las arcas municipales rondó los 48.000 euros pero desde la concejalía se valora positivamente el servicio que brinda los sábados. De hecho, se está valorando abrirlo de forma continuada durante toda la semana.

