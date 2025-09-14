Un baile de altura en Miranda

El Basajaun y la Mari de Amara no han parado en todo el verano. Como buenos 'jóvenes' su actividad ha sido frenética en los últimos ... meses, exhibiendo su particular estética en todos los encuentros en los que han sido invitados, como el de Miranda, donde decidían contar con ellos para visibilizar y apoyar a un colectivo que se acaba de crear –llevan apenas tres meses en activo– y que ha optado por construir sus propias figuras, de personas un tanto fantásticos, aunque hayan tenido que dedicar muchas horas de trabajo a ello e invertir más de 4.000 euros.

«Unos sabían pintar, otros trabajar con madera... así que nos animamos a hacerlos», explicó Iker Ugarte, uno de los impulsores de un colectivo formado por una treintena de jóvenes entre 20 y 28 años. «Son personajes únicos, diferentes y muy coloridos y el resultado está gustando», valoraba satisfecho.

Algo más de experiencia, aunque tampoco mucha, tenía el grupo Zubira, de Portugalete. Se creó hace tres años para potenciar y mantener una tradición muy arraigada en la localidad, porque había figuras pero nadie que las bailara, pese a que el Consistorio apostó hace unos años, en 2021 por ampliar el elenco. Entonces encargó una María López de Haro al artista Aitor Calleja y al año siguiente volvió a pedir una segunda, Lope de Salazar. La tercera, Casilda de Iturrizar, fue una donación anónima el pasado año y para que no estuviera sola el Ayuntamiento se animó a hacerle una pareja.

Las cuatro piezas bailaron este domingo en la ciudad, llamando la atención del público por su realismo, su vestuario, su elegancia y su porte. Los otros dos más que tienen y que rondan los 40 años se quedaron en casa. Pero, con todos o con parte, lo esencial es «impulsar el folklore» y eso es lo que llevó a un grupo de amigos a dar el paso de constituirse como comparsa; sobre todo, motivados porque les encantaban a sus hijos, explicó Asier Berdugo.

De hecho, recuperar la tradición fue lo que movió hace 18 años a un grupo de vecinos de Trapagarán, con el apoyo de su Ayuntamiento, a crear una comparsa destinada a retomar la presencia de esas figuras en sus calles y potenciar las danzas tradicionales. Todo ello de la mano de figuras que representan los oficios tradicionales de su pueblo, la minería y la actividad harinera, así como la cultura mitológica vasca.

Ampliar Uno de los gigantes creados por la comparsa de Amara, en San Sebastián. Avelino Gómez

Aunque no ha sido fácil el camino. Endika Cantera reconocía que «cuesta mucho mantener la tradición porque a la gente le da mucho miedo coger un gigante, por el peso; aunque es más sencillo de lo que parece bailar con ellos». Si bien, sí destacaba que en su caso son afortunados por tener un grupo de unos 15 niños que a futuro podrán tomar el relevo.

Es algo que han logrado hacer en San Cugat del Valles, comparsa que se estrenó este domingo en la ciudad, con la presencia de su alcalde entre los porteadores, y que lleva desde 1987 apostando por mantener una tradición a la que dan forma El Joan y La Marieta, dos figuras de 4,3 y 4,2 metros de alto y 65 y 60 kilos de peso, respectivamente. Dimensiones y volumen que obligan, como reconocieron sus responsables Marc Gómez y Ferrán Ballester, a un baile más pausado y cadencioso.

«Hay mucha pasión, ilusión y por eso participamos en nuestra comparsa. Nos gusta y además estamos enamorados de nuestros gigantes, obra del maestro de Lérida Joan Tortosa», explicó Ballester; al tiempo que destacaba que cuentan con varias figuras más pequeñas, que representan las bestias fantásticas extraídas de los capiteles del claustro de San Cugat. Piezas de entre 4 y 8 kilos que bailan los niños y que les sirven para captar aficionados con los que seguir manteniendo viva la tradición. «La idea es que se lo pasen bien y quieran participar», zanjaron.

Y eso es lo que quiere hacer la comparsa mirandesa. De momento, este año sacaban a la calle varias piezas infantiles propiedad de particulares, pero de cara al año próximo les gustaría poder incorporar tres de su propiedad al elenco. Una forma de animar aún más a la participación de los más pequeños, que «así se pueden ir familiarizando con «coger los gigantillos y bailarlos», conscientes tanto Héctor Mirumbrales como Diego García, de que su pasión acaba atrayendo a los padres; y, ahora mismo, para poder bailar a la vez todos los gigantes que hay necesitarían contar con otros 15 porteadores. El doble de los que ahora tienen.

De otro modo, no es posible contar con relevos suficientes para que quienes los cargan puedan aguantar un encuentro de horas como el celebrado en la ciudad. «Tenemos tantos porteadores como figuras y se necesitan, al menos dos por gigante. Ahora estamos solventándolo con tres personas por cada dos piezas», explicaron. En esta última edición del encuentro, exactamente, bailaron seis, entre las que no se encontraba El Blusilla, que está en restauración, en estos momentos.

Lo esencial es que la cita siga creciendo en participantes e importancia en próximas ediciones. En esta última se reunieron 171 miembros de comparsas con edades que iban de los 4 a los 74 años, además de unos 25 músicos. Integrantes de ocho comparsas, que pasearon por la ciudad un total de 28 gigantes, 11 gigantillos, además de un buen número de cabezudos. La mayoría de ellos, salvo los de la ciudad, Orduña y Logroño, se estrenaban en el encuentro. «Hemos apostado por figuras que no se han visto tanto», concluyeron.