Azucarera tratará de solucionar «cuanto antes» el olor que emerge de sus balsas en Miranda

Cuando se cumple casi un mes desde que Azucarera iniciase su nueva actividad industrial con el refino de la caña de azúcar en Miranda, la ... empresa vuelve a ser objeto de comentario entre los habitantes por el mal olor que se desprende de la factoría y que lleva semanas invadiendo a gran parte del municipio.

Según ha podido saber EL CORREO, el hedor, que se hace aún más presente por las noches, proviene del agua estancada en las balsas de la planta. Se trata del líquido con el que se llevaban a cabo las campañas de molturación de la remolacha, sobretodo la limpieza del producto, con lo que contiene restos de tubérculo y azúcar. «Este azúcar presente en el agua estancada, al fermentar con las altas temperaturas de las últimas semanas, hace que salga el mal olor», explican desde la plantilla.

En total, hay seis balsas de decantación unidas en cadena, «ahí se iba decantando la tierra que va con el agua del lavado de la remolacha después de varios ciclos. Puede que, en alguna de esas limpiezas, el agua pudiese llevar, ademas de tierra, algo de azúcar o melazas disueltas», añaden.

El comité de empresa ha mantenido hoy una reunión con la dirección de la firma para tratar la problemática. En este sentido, los responsables están tratando de solucionar el mal olor «lo antes posible». El plan inicial es «arrancar la depuradora para poder tratar este agua de las balsas», pero la compañía aún no ha recibido los permisos para ello.

Por otro lado, tampoco se descarta la implantación de otras medidas por parte de la dirección, que está manteniendo reuniones informativas con otros centros azucareros que actualmente adolecen o han sufrido este tipo de problemas en el pasado.

Sea como fuere, Azucarera se ha puesto manos a la obra para poner solución al mal olor que emana de la fábrica Leopoldo, situada junto a la N-1. Aclaran que éste nada tiene que ver con la puesta en marcha de la campaña de refino, que se extenderá cuatro meses, previsiblemente hasta finales de año, pero tampoco pueden aportar un plazo exacto para la liquidación del problema. No se han fijado fechas, apunta la plantilla, pero «intentarán que sea lo antes posible».

Críticas

La permanencia de esta fragancia en la ciudad ha ocasionado que la aversión de los mirandeses haya evolucionado a enfado en algunos casos.

«Huele mal toda la ciudad y no se puede ni abrir las ventanas», explicaba Cristían Martínez en redes sociales. En la misma línea, Janira Erquiaga opinaba que «no se puede ni dormir por las noches, en la zona de La Charca es peor aún. Espero que lo solucionen cuanto antes».