Los seis estanques conectados albergan el liquido que se utilizaba para las campañas. Avelino Gómez

Azucarera tratará de solucionar «cuanto antes» el olor que emerge de sus balsas en Miranda

El hedor proviene de la fermentación del agua estancada en la planta industrial y el enfado de la ciudadanía mirandesa va en aumento

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:15

Cuando se cumple casi un mes desde que Azucarera iniciase su nueva actividad industrial con el refino de la caña de azúcar en Miranda, la ... empresa vuelve a ser objeto de comentario entre los habitantes por el mal olor que se desprende de la factoría y que lleva semanas invadiendo a gran parte del municipio.

