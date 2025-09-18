Azucarera paralizará la campaña de Miranda en dos semanas si no soluciona el problema del olor

«El único tema que queda pendiente es el del agua de las balsas, desde Azucarera se han seguido todos los pasos, se ha presentado ... toda la documentación y seguimos a la espera del permiso de la CHE para poder depurar el agua de las balsas y que desaparezca el olor», así de esclarecedoras se muestran fuentes cercanas a la dirección de AB Azucarera Iberia con respecto a la problemática que la planta de Miranda adolece con el hedor desde hace un mes.

El tufo proveniente de las balsas de agua sigue siendo insoportable y la empresa se mantiene a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) aporte la luz verde para comenzar a depurar el agua.

Con la factoría mirandesa inmersa en una campaña de refino que se prolongará hasta finales de año, el mal olor comienza a poner en jaque al futuro inmediato de la actividad. «Con esta nueva producción se están utilizando menos balsas que antes pero, de seguir con este problema, tendríamos que paralizar la campaña en una semana o dos, como máximo, si no llega el permiso para depurar el agua», apuntan desde el comité de empresa.

De hecho, se trata del mayor temor de la plantilla ahora que la factoría ha alcanzado un ritmo de producción de 550 toneladas diarias de las 600 que se preveían «con una situación más avanzada y estable», y la detención de la campaña de refino «sería un problema porque el segundo barco está en camino de Miranda con la pasta de caña de azúcar y, en caso de parar, igual habría que desviarlo a la fábrica de Jerez».

Cabe recordar que la instalación de nuestra ciudad dispone de un circuito cerrado, pero el origen de la problemática radica en que las bombas de agua pueden perder algo de azúcar durante el proceso y esos residuos llegan a la arqueta, que no los lleva al río, sino a las balsas, donde se juntan con el agua y al haber temperaturas tan altas, «acaban fermentando».

Sea como fuere, de acuerdo al informe técnico requerido por el Ayuntamiento, el ente municipal ha podido observar que la compañía está trabajando con Veolia, una empresa especializada en la depuración de aguas, para la puesta en marcha de la depuradora y reducir así la carga orgánica. «Están esperando la autorización medioambiental final, pero en este momento se esta poniendo en circuito cerrado sin verter».

Por otro lado, como avanzó ELCORREO semanas atrás, también se instaló un equipo soplante para tratar de neutralizar el hedor proveniente de las balsas. Este equipo desprende un producto ambientador (terpeno) y se implantó junto al foco del olor. Está en marcha desde el 9 de septiembre y «se siguen haciendo ajustes para que su funcionamiento sea el más eficiente», pero los trabajadores aseguran que «no está funcionando bien, se están mezclando los olores y sigue siendo muy desagradable».

Las instalaciones de Azucarera 'Leopoldo' recibirán hoy la visita de la responsable de Calidad y Medio Ambiente dentro de la remeras, todo ello para tratar el tema in situ.

En última instancia, la CHEse desmarca de estas informaciones comunicando de forma oficial que emitió «con fecha 1 de agosto, el informe vinculante necesario en relación al vertido, en el que se establecía un condicionado que deberá formar parte de la autorización ambiental integrada».

A su vez, fuentes cercanas a la confederación subrayan que se trabajó con mucha rapidez para solventar todos los trámites requeridos por la Junta de Castilla y León y habilitar, de esta manera, el inicio de la nueva actividad por parte de Azucarera. Asimismo, todo hace indicar que el informe de impacto medioambiental, el llamado permiso para iniciar la depuración de las aguas, podría llegar en los próximos días a Miranda.