Se está trabajando con circuito cerrado pero el agua de las balsas ha de depurarse. Avelino Gómez

Azucarera paralizará la campaña de Miranda en dos semanas si no soluciona el problema del olor

La planta recibirá hoy la visita de la responsable de Calidad y Medio ambiente de la firma a la espera de que la CHE apruebe la depuración

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:12

«El único tema que queda pendiente es el del agua de las balsas, desde Azucarera se han seguido todos los pasos, se ha presentado ... toda la documentación y seguimos a la espera del permiso de la CHE para poder depurar el agua de las balsas y que desaparezca el olor», así de esclarecedoras se muestran fuentes cercanas a la dirección de AB Azucarera Iberia con respecto a la problemática que la planta de Miranda adolece con el hedor desde hace un mes.

