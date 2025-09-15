Azucarera Miranda espera el OK de la CHE para acabar con el mal olor de sus balsas

El olor putrefacto que se desprende de las balsas de la planta de Azucarera en Miranda sigue siendo insoportable mientras la fábrica se mantiene a ... la espera de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) aporte la luz verde para comenzar a depurar el agua y, así, tratar de poner solución al problema.

«Está todo listo para empezar a depurar el agua y que desaparezca el olor. Por otro lado, también hemos instalado un ambientador para tratar de reducir el hedor, pero no está funcionando bien. Se están mezclando los olores y sigue siendo muy desagradable», reconocen desde la plantilla después de haber implantado un sistema ambientador de grandes dimensiones en las propias balsas.

Cabe recordar que el hedor, que se hace aún más presente por las noches, proviene del agua estancada en la planta. Se trata del líquido con el que anteriormente se llevaban a cabo las campañas de molturación de la remolacha, sobretodo la limpieza del producto, con lo que contiene restos de tubérculo y azúcar.

La factoría dispone de un circuito cerrado pero el origen de la problemática radica en que las bombas de agua pueden perder algo de azúcar durante el proceso actual y esos residuos llegan a la arqueta, que no los lleva al río, sino a las balsas, donde se juntan con el agua y al haber temperaturas tan altas, «acaban fermentando».

En total, hay seis balsas de decantación unidas en cadena, «ahí se iba decantando la tierra que va con el agua del lavado de la remolacha después de varios ciclos. Puede que, en alguna de esas limpiezas, el agua pudiese llevar, además de tierra, algo de azúcar o melazas disueltas», añaden.

Desde hace semanas, el plan inicial es «arrancar la depuradora para poder tratar este agua de las balsas», pero la compañía aún no ha recibido los permisos para ello y siguen a la espera de CHE para poner fin al mal olor. Más aún cuando las alternativas para minorar sus efectos, como el ambientador, no están funcionando. Pero no creemos que tarden mucho en darnos luz verde, en las balsas ya tenemos todo preparado para ponernos en cuanto se pueda con ello».

Campaña

En otro orden de novedades relacionadas con la planta, la campaña de refino cumple ya más de un mes de actividad en nuestra ciudad.

«Ya hemos cogido ritmo, andamos sacando 550 toneladas diarias de las 600 que teníamos previstas con la fábrica más estable y sin apenas averías. No pensábamos llegar a este ritmo en tan poco tiempo, ahora a cruzar los dedos para que llegue el permiso para que podamos depurar el aguar, sino nos tocará parar la producción», alertan desde el comité de empresa de la fábrica.

El mayor temor de la plantilla es que el hedor que lleva semanas emanando de la Azucarera Leopoldo y afectando a toda la ciudadanía mirandesa, con origen en los citados estanques, podría acabar paralizando la campaña. «Esto sería un problema porque el segundo barco está en camino de Miranda con la pasta de caña de azúcar y, en caso de parar, igual hay que desviarlo a Jerez».