Las balsas están ubicadas frente a la factoría, al otro lado de la Carretera Nacional. Avelino Gómez

La Azucarera de Miranda para 15 días a la espera de la autorización definitiva para depurar las balsas

El segundo vertido al Bayas aceleró la decisión y la plantilla se dedicará a hacer revisiones, limpiezas y reparaciones

Cristina Ortiz

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:04

Azucarera ha parado la campaña de refino de azúcar de caña. Desde el pasado sábado la fábrica no está procesando la pasta extraída de los ... tallos de esa planta y no está previsto que vuelva a arrancar antes del día 20. El vertido de la pasada semana al Bayas –el segundo en dos meses– acabó precipitando la decisión de paralizar la actividad durante al menos 15 días. La empresa no quiere correr más riesgos ante la imposibilidad de garantizar que no se producirán nuevas filtraciones de agua con restos de melaza.

