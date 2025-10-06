La Azucarera de Miranda para 15 días a la espera de la autorización definitiva para depurar las balsas

Azucarera ha parado la campaña de refino de azúcar de caña. Desde el pasado sábado la fábrica no está procesando la pasta extraída de los ... tallos de esa planta y no está previsto que vuelva a arrancar antes del día 20. El vertido de la pasada semana al Bayas –el segundo en dos meses– acabó precipitando la decisión de paralizar la actividad durante al menos 15 días. La empresa no quiere correr más riesgos ante la imposibilidad de garantizar que no se producirán nuevas filtraciones de agua con restos de melaza.

Las balsas exteriores nunca habían estado tan llenas como ahora, por lo que no pueden asegurar que si sigue subiendo el nivel líquido no vaya a haber más fugas que acaben en el río; y además, de momento, siguen sin poder depurar, por lo que ir vaciándolas tampoco es una opción. Tienen la autorización ambiental inicial, pero deben esperar aún a que se cumpla el plazo para la presentación de alegaciones antes de tener la definitiva y entonces ya sí, actuar en ese punto.

De todos modos, que se paralice la campaña no significa que no vayan a trabajar. Se ha eliminado el horario de noche pero mantendrán dos turnos de lunes a domingo, con todo el personal de factoría centrado en hacer tareas de mantenimiento, reparación y limpieza. Repasarán todas las tuberías y las balsas para detectar cualquier poro o fisura por los que se puedan escapar fluidos para repararlos.

«No queremos que se pueda producir un nuevo vertido. Vamos a revisar todas las instalaciones, hacer inspecciones... Hasta que no empecemos a depurar y baje el nivel de las balsas, no vamos a arrancar, porque no nos queremos arriesgar a nuevas filtraciones», aseguraron desde el comité de empresa.

Se trata de aprovechar al máximo los días en que no se va a refinar azúcar para garantizar que se retoma la actividad en las mejores condiciones; contando para ello con la gran mayoría de la plantilla, aunque no se descarta tener que aplicar un ERTE para unos seis trabajadores de laboratorio que son fijos discontinuos. Y es que si no hay procesado de la pasta de caña no hay muestras de producto que analizar. No se toca a los eventuales, que tienen firmado contrato hasta final de campaña; y se mantiene la presencia de contratas externas para las reparaciones necesarias. «Este inicio de campaña ha sido muy duro», reconocían.

No sólo por el cambio de actividad, la pérdida de la molturación de la remolacha y el tener que adaptarse a un producto nuevo –algo que han hecho con más rapidez de la esperada–; sobre todo por los problemas medioambientales derivados del arranque de la planta, tanto en lo relativo a los vertidos como al mal olor por la fermentación de la melaza en el exterior.

«Hasta que no se vacíen las balsas y se retire esa materia, no se va a eliminar el olor; pero se están tomando medidas para que no vuelva a pasar y que se depure dentro, para que esa sustancia no llegue nunca fuera. Se están buscando soluciones, aunque sea una vez que se ha visto el problema», señalaban desde la plantilla; que confiaba en haber podido evitar la parada.

De hecho, previamente ya habían reducido el ritmo de refino, después de alcanzar antes de lo previsto la gestión de 550 toneladas diarias de las 600 que se preveían en una fase ya estable de la nueva actividad con caña de azúcar.

Pero la imposibilidad de depurar y verter ha obligado a cesar la actividad, pese a que las toneladas de pasta del segundo barco se van a desembarcar esta semana en el puerto de Santander y permanecen almacenadas a las espera de ser trasladadas a la planta de Miranda cuando encienda de nuevo las máquinas. «Queremos arrancar con la fábrica en perfectas condiciones y evitando tener que llenar las balsas hasta los niveles actuales», valoraron.

Por otro lado, mientras, siguen con atención lo que ocurre en la factoría de Jerez, una vez que la multinacional ha anunciado su intención de no molturar remolacha esta campaña. Aunque únicamente ésta, asegurando que la actividad se mantendrá de cara al próximo año. Pero el comité de empresa no acaba de creérselo porque la experiencia previa les dice que donde se ha dejado de hacer no se ha retomado nunca más. «Es la preocupación que tenemos».

De momento, de cara a este año, el procesado de ese tubérculo se mantiene únicamente en Toro, donde está previsto que arranque la actividad en pruebas la próxima semana y donde miran con más atención aún, si cabe, cómo evoluciona el mercado de la remolacha. «Tienen miedo a que se acabe la molturación y les cierren».

Centenario y campaña

Por otro lado, el comité está trabajando de manera activa en la organización de los actos para conmemorar el centenario de la fábrica mirandesa, fijado para el 10 de diciembre. Fecha para la que tenían previsto acabar el procesado del segundo y último barco de pasta de caña que van a recibir este año. Aunque con la actual parada ya no tienen claro que les vaya a dar tiempo.

De manera paralela, están en conversaciones con la empresa para que en enero del próximo año les defina cuántos barcos cargados van a llegar y en qué fechas, para organizar la plantilla, los turnos y las vacaciones.