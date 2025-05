Azucarera incluye la planta de Miranda en plan de despido colectivo

Las noticias que llegan de Azucarera no son las que la plantilla esperaba en el año del centenario de la fábrica. La empresa ha incluido ... a la planta de Miranda dentro del plan de despidos colectivo que se ha puesto sobre la mesa ante la escasez de remolacha por la caída de los precios. ¿Cómo se va a llevar a cabo? De momento, los trabajadores no lo saben.

El comité de empresa confía en que se despejen muchas de las incógnitas sobre el futuro inmediato de la planta en la comisión negociadora que la empresa ha pedido que constituyan los sindicatos. En el escrito que la propiedad ha remitido a todos los centros de trabajo este mismo lunes –porque el conjunto está incluido en el plan de despidos– se da un plazo de siete días hábiles para que los representantes de los trabajadores de todas las sedes de la empresa (tres de Castilla y León, incluida la de Miranda; y la de Andalucía, en Jerez de la Frontera) constituyan ese grupo con el que comenzar a hablar.

De momento, es toda la información oficial que tienen por parte de Associated British Foods (ABF), y desde el comité de empresa de la fábrica de la ciudad no cree que se despejen más dudas hasta la próxima semana, cuando se convoque el comité intercentros.

Preparando el refino

En principio, los representantes de la factoría mirandesa descartan que la multinacional plantee el cierre de sus instalaciones de Miranda, porque aunque es la más pequeña, está en pleno proceso de ampliación y de inversión para iniciar en aproximadamente un mes el trabajo de refino del producto de caña producido en países africanos y transportado en barco hasta el país.

Pero lo que se creen es que se pueda incluir a personal vinculado a la instalación situada junto a la Carretera Nacional en la lista de despidos. Ése es uno de los riesgos. Y es que los bajos precios fijados para esta temporada hacen que la campaña resulte poco atractiva para los agricultores y estos no estén optando por este cultivo. Y si no se siembra no habrá campaña. Un temor que va ganando cada vez más peso entre la plantilla, que tiene un buen porcentaje de trabajadores fijos discontinuos.

Hace veinte días que, ABS, en un informe al que tuvieron acceso los representantes sindicales, señalaba que «el deterioro de las condiciones del mercado ha demostrado que la base de costes es estructuralmente demasiado alta». De ahí que, reconocieron que estaban «a punto de completar una revisión operativa que evalúa diversos escenarios para la reestructuración» de esa parte del negocio; máxime teniendo en cuenta que «el plazo de recuperación en el segmento azucarero es más largo de los previsto inicialmente».