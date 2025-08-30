Azucarera hará efectivos en breve los 11 despidos de la planta de Miranda

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Azucarera anunció en mayo para su fábrica de Miranda, y terminó acordando a finales de junio, se ... ha saldado finalmente con el despido de 11 trabajadores estables y la salida voluntaria de 18 fijos discontinuos.

En este sentido, los despidos se harán efectivos la próxima semana, una vez finalizado el mes de agosto, tal y como se resolvió semanas atrás. A esos, hay que añadir los 18 fijos discontinuos que han abandonado la planta voluntariamente. Desde el comité de empresa aseguran que fue bastante sorprendente la cantidad de fijos discontinuos que optaron por no actualizar su contrato y vincularse a la refinería, ya que ese cambio suponía más meses de trabajo.

A lo largo de la negociación del expediente, los sindicatos trataron de mejorar las indemnizaciones, para rejuvenecer la plantilla y conseguir que los voluntarios compensaran a los despidos. Pero no fructificó.

Con los despidos, se cierra una etapa muy complicada para la plantilla mirandesa, que encadena varios meses luchando por el futuro de la empresa en nuestra ciudad. Así las cosas, la fábrica se encuentra inmersa en la primera campaña de refino de azúcar, que se alargará, previsiblemente, hasta mediados de noviembre o principios de diciembre con 26 trabajadores por turno.

«De momento, creo que ya hemos pasado lo mas duro, ya empieza a salir azúcar buena y ahora toca, poco a poco, aumentar la producción en nuestra planta», avanzan desde el comité de empresa.

Fases

Después de unas primeras semanas de aclimatación al nuevo proceso, se calcula que hasta mediados de este mes no saldrá el azúcar con la calidad exigida por las empresas a las que abastece Azucarera.

Los operarios han tenido que hacer pruebas en vacío, con agua, para comprobar que en las nuevas instalaciones todo funciona correctamente, y no hay ninguna fuga o pérdidas de material. «Ya ha pasado lo más complicado y empieza a salir un producto bueno» reconocen. Y es que, para la plantilla de la ciudad, más de la mitad de las instalaciones en las que van a tener que trabajar son nuevas y aún no se han habituado del todo a su funcionamiento. «Hay un montón de equipos nuevos y muchos puestos de la sala de control han cambiado».

El objetivo que persigue la planta, una vez que operen a un ritmo normal, será de unas 600 toneladas al día, 200 por turno. En este procesado prácticamente no hay pérdidas y van a salir casi tantas toneladas como las que van a procesar, no es como con la molturación de remolacha.