La fábrica mirandesa ha iniciado este mes una nueva etapa de su historia. Avelino Gómez

Azucarera hará efectivos en breve los 11 despidos de la planta de Miranda

Comienza a aumentar su producción tras medio mes en marcha y la plantilla asegura que«ya ha pasado lo más duro»

Toni Caballero

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:32

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Azucarera anunció en mayo para su fábrica de Miranda, y terminó acordando a finales de junio, se ... ha saldado finalmente con el despido de 11 trabajadores estables y la salida voluntaria de 18 fijos discontinuos.

