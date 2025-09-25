Azucarera tendrá que esperar a octubre para depurar el agua y acabar con el hedor en Miranda

Azucarera necesita un informe medioambiental vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para poder comenzar con la depuración del agua estancada en sus balsas, ... la misma que lleva semanas desprendiendo un olor más que desagradable que afecta al conjunto de la ciudadanía mirandesa. Sin embargo, la historia ha vuelto a dar un giro de guión y lo que se entendía como un mero trámite burocrático a salvar de manera telemática por parte de la compañía, ahora exigirá la visita de los técnicos de la confederación a la factoría mirandesa como paso previo al tratamiento del agua.

Cabe recordar que, hace escasos días, la empresa anunciaba que, de no contar con el visto bueno de la entidad pública en breve, se vería obligada a paralizar su campaña de refino en un plazo máximo de dos semanas. Pues bien, según ha podido saber EL CORREO, desde el organismo de gestión, regulador y mantenedor de las aguas de la cuenca hidrográfica del Ebro se han comunicado con Azucarera para proponer el miércoles, 15 de octubre, como fecha para realizar la visita a la planta y así poder inspeccionar el estado de las balsas y el resto de equipamientos involucrados en el proceso de depuración requerido.

Por su parte, en la empresa azucarera también están en continua comunicación con la CHE para tratar de adelantar la visita, así como la ansiada autorización posterior, y quieren fechar la cita lo más cerca posible al 1 de octubre. Y es que, tal y como ha reiterado varias veces el comité de empresa, la factoría de nuestra ciudad se encuentra inmersa en plena campaña de refino y tiene un segundo barco cargado de caña de azúcar en camino.

«Al tener que llevar un ritmo de producción bajo por haber empezado con ella mucho mejor de lo esperado, estamos vertiendo menos agua y esperamos no tener que paralizar la campaña», explican los trabajadores al ser consultados por el riesgo de paralización de la producción si se sigue dilatando la redacción del informe medioambiental.

En este sentido, la dirección de la empresa ha trasladado a la plantilla que va a intentar por todos los medios que tanto la visita como la autorización de la CHE sean una realidad a primeros de octubre, puesto que el tiempo a premia y el cargamento del segundo barco tiene prevista la llegada a la factoría Miranda el 9 de octubre y, de no poder procesarlo, tendría que ser desviado a la planta de Jerez.

Mientras tanto, el tufo proveniente de los seis estanques de agua sigue siendo insoportable pese a que«con esta nueva producción se están utilizando menos balsas que antes».

Aunque la instalación actualmente está operando con un circuito cerrado, el origen de la problemática radica en que las bombas de agua pueden perder algo de azúcar durante el proceso de refino y «esos residuos llegan a la arqueta, que no los lleva al río sino a las balsas, donde se juntan con el agua y al haber temperaturas tan altas, acaban fermentando».

Azucarera está trabajando conjuntamente con Veolia, una empresa especializada en la depuración de aguas, para la puesta en marcha de la depuradora y reducir así la carga orgánica. «Se han seguido todos los pasos, se ha presentado toda la documentación y seguimos a la espera. Ahora parece que tienen que hacer una visita antes de autorizar la depuración del agua», añaden.

La CHE, a su vez, sigue remitiéndose al pasado 1 de agosto, cuando emitió el informe vinculante necesario en relación al vertido, «en el que se establecía un condicionado que deberá formar parte de la autorización ambiental integrada». Azucarera redobla esfuerzos para agilizar el trámite, la problemática del olor persiste y la campaña de refino sigue bajo amenaza.