El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los residuos se juntan con el agua de las balsas y fermentan con las altas temperaturas. Avelino Gómez

Azucarera tendrá que esperar a octubre para depurar el agua y acabar con el hedor en Miranda

La CHE ha propuesto visitar la planta para dar el OK el miércoles 15 pero la empresa quiere adelantar el trámite a principios de mes

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:49

Azucarera necesita un informe medioambiental vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para poder comenzar con la depuración del agua estancada en sus balsas, ... la misma que lleva semanas desprendiendo un olor más que desagradable que afecta al conjunto de la ciudadanía mirandesa. Sin embargo, la historia ha vuelto a dar un giro de guión y lo que se entendía como un mero trámite burocrático a salvar de manera telemática por parte de la compañía, ahora exigirá la visita de los técnicos de la confederación a la factoría mirandesa como paso previo al tratamiento del agua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  4. 4 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  5. 5

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  6. 6

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia
  8. 8

    Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis
  9. 9

    Criticas a las txosnas por oponerse a TicketBai y dudas con el Guggenheim
  10. 10 Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Azucarera tendrá que esperar a octubre para depurar el agua y acabar con el hedor en Miranda

Azucarera tendrá que esperar a octubre para depurar el agua y acabar con el hedor en Miranda