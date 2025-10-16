Azucarera empezará el lunes el vaciado y la depuración de sus balsas en Miranda De manera paralela, se encenderán las calderas de la planta, para poder iniciar el refino de azúcar de caña hacia el jueves

Cristina Ortiz Jueves, 16 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Azucarera retoma su actividad en Miranda tras dos semanas de parón. Y lo hace centrada en el vaciado y depuración de sus balsas. Una tarea que arrancará el lunes 20 y con la que se espera poner fin a los episodios de mal olor derivado de la fermentación de melaza, que durante semanas ha impregnado el ambiente de la ciudad haciéndolo por momentos irrespirable.

Los sindicatos confían en que ese proceso se pueda llevar a cabo sin problemas, después de 15 días en los que varias contratas, junto a buena parte del personal de la fábrica, han estado trabajando en la revisión de todas los depósitos y canalizaciones para eliminar cualquier grieta o filtración. «Hay muchas máquinas inspeccionando juntas, tuberías... para que lo de los vertidos no se vuelva a repetir», apuntaron desde el comité de empresa.

En principio, a partir del lunes se notará un descenso del volumen de líquido acumulado en las balsas, aunque no se vaciarán por completo (para eso habrá que esperar al final de la campaña), ya que aunque se depure el agua que hay ahora, seguirá teniendo aportes cuando arranque el refino. Aunque el nivel que se alcanzará nunca será tan alto como el actual.

De todos modos, si las tareas de reparación y mantenimiento han sido exitosas se comprobará el día 20, cuando comenzarán los trabajos de depuración una vez que Medio Ambiente publicaba esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la ampliación de la declaración de impacto ambiental para incluir en su autorización la campaña adicional de refino de azúcar crudo de caña, sin renunciar a la de remolacha, al menos, sobre el papel.

De hecho, se señala que el proyecto planteado por la multinacional a la Junta tenía por objeto aumentar la producción con las 120.000 toneladas de refino, además de las 85.000 con la molturación de remolacha.

Límites

Para atender esa nueva actividad de refino, Medio Ambiente estima un consumo anual de agua de entre 300.000 y 350.000 metros cúbicos de Ebro y Bayas, así como otros 16.000 de aguas subterráneas. La autorización también sitúa el volumen máximo autorizado para la depuración en 500.000 metros cúbicos, frente a los 350.000 anteriores, y un caudal diario de 1.600 metros cúbicos para refino, que serán los que puedan empezar a procesar a partir del lunes.

De hecho, en el estudio de impacto ambiental se destaca que «la mayoría» de los impactos que se identifican son «moderados», aunque se consideran «severos en el caso de la captación de agua y la generación de vertidos».

De ahí que se recojan unas medidas preventivas y correctoras para reducir y prevenir «en la medida de lo posible cualquier impacto negativo», como el olor derivado de la fermentación de restos de melaza procedentes de la limpieza de las instalaciones a principios de agosto, de cara al inicio de la nueva actividad, y que fueron depositados en las balsas, donde se fueron acumulando hasta la fecha, en espera de esta autorización ambiental definitiva de la Junta.

Un documento en el que se deja claro que el vertido deberá hacerse en condiciones «organolépticas adecuadas, sin coloración ni olor apreciables, y evitando la formación de espumas». Además, se señala que durante los 12 primeros meses de actividad de refino, se realizará «un seguimiento mensual de la incidencia del vertido en el río Ebro. También se insta a tener instalado antes del 1 de noviembre de 2026 un sistema que permita conocer y registrar electrónicamente los caudales medios diarios depurados.

Hay que tener en cuenta que, además del olor, el arranque de la nueva actividad ha dejado dos vertidos al Bayas. «Son cosas que no pueden volver a suceder. Se ha intentado buscar todas las soluciones posibles», señalaron desde el comité.

De manera paralela, en la planta los trabajadores encenderán las calderas y el turbo para calentar las instalaciones y que a final de semana se pueda empezar a meter azúcar de caña para su refino. En principio, a partir del lunes volverán a trabajar a tres turnos los siete días de la semana con el objetivo de completar el procesado del segundo barco para mediados de diciembre.

Temas

Miranda de Ebro