Azucarera arranca en Miranda su primera campaña de refino con 26 trabajadores por turno

Con 26 trabajadores por turno, Azucarera iniciaba este lunes el arranque de sus instalaciones para la que será la primera campaña de refino de azúcar ... que se extenderá unos cuatro meses, según la previsión estimada para poder procesar la pasta de caña de azúcar que ya ha llegado cargada en dos barcos hasta Santander y que se espera que empiece a llegar a partir de este martes en camiones a las instalaciones junto a la N-1.

Si bien, no se prevé que sea hasta la semana que viene cuando esa materia prima se empiece a refundir en la planta y se calcula que hasta mediados de septiembre no saldrá el azúcar con la calidad exigida por las empresas a las que abastece Azucarera. De momento, ahora, la actividad se centra en el arrancado de las máquinas y el encendido de las calderas de vapor, para alimentar el generador general y evitar tener que tirar de la energía de la red para el proceso productivo.

También toca hacer pruebas en vacío, con agua, para comprobar que en las nuevas instalaciones todo funciona correctamente, no haya ninguna fuga o pérdidas de material. Se trata de comprobar que no da ningún fallo antes de que se estrene de manera efectiva la operativa.

«Esta primera semana va a ser un poco más complicada, en algunos puestos va a hacer falta algo más de soporte e igual no todo el mundo va a poder tener días de descanso; pero la próxima semana ya se trabajará con un calendario normal de turnos. El arranque va a ser muy tranquilo», explicaban desde el comité de empresa.

También han llegado ya, aunque tienen pendiente resolver qué van a hacer con las vacaciones que les quedan y cuándo las van a disfrutar, las cuatro personas que se han trasladado de la fábrica de La Bañeza (un jefe de turno, dos operarios de proceso y un técnico eléctrico).

Y es que la idea es que coincidan con los tres o cuatro jefes de turno que se espera que lleguen esta misma semana de Jerez de la Frontera, donde ya tienen experiencia con el refino, para apoyar el arranque en Miranda. Objetivo en el que está previsto que empleen alrededor de un mes o mes y medio, antes de que empiece allí la campaña.

Y es que, para la plantilla de la ciudad, más de la mitad de las instalaciones en las que van a tener que trabajar están a estrenar y aún no se han habituado a su funcionamiento. «Hay un montón de equipos nuevos y muchos puestos de la sala de control han cambiado».

Saben qué hacer en el cuarto de azúcar, pero no en el de refino, ya que antes ése era para remolacha. El proceso para transformar ese producto de la caña en líquido no es algo que controlen. «Eso es lo que más dudas nos genera», reconocían desde CC OO; por lo que, en este caso, el periodo de arranque de la planta va a coincidir con el de formación en todas aquellas tareas que no conozcan .

El objetivo con el que trabajan es con el de poder procesar, una vez que operen a un ritmo normal, unas 600 toneladas al día, unas 200 por turno. En este procesado que van a realizar prácticamente no hay pérdida y van a salir casi tantas toneladas con las que van a procesar. No es como con la molturación de remolacha.