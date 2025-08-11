El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
Se prevé que este año la temporada de procesado de azúcar de caña dure cuatro meses. Avelino Gómez

Azucarera arranca en Miranda su primera campaña de refino con 26 trabajadores por turno

La planta va a dedicar las primeras jornadas al encendido de las calderas y a comprobar que no hay fugas en la nueva instalación

Cristina Ortiz

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:10

Con 26 trabajadores por turno, Azucarera iniciaba este lunes el arranque de sus instalaciones para la que será la primera campaña de refino de azúcar ... que se extenderá unos cuatro meses, según la previsión estimada para poder procesar la pasta de caña de azúcar que ya ha llegado cargada en dos barcos hasta Santander y que se espera que empiece a llegar a partir de este martes en camiones a las instalaciones junto a la N-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  6. 6

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  7. 7

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  8. 8 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  9. 9

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  10. 10

    Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Azucarera arranca en Miranda su primera campaña de refino con 26 trabajadores por turno

Azucarera arranca en Miranda su primera campaña de refino con 26 trabajadores por turno