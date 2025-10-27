El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El derribo de la chimenea de ladrillo está pendiente de la licencia de obras. Avelino Gómez

Azucarera acelera en Miranda el refino de caña que volverá a parar para derribar su chimenea

Una inspección a vista de dron detectó pequeñas fisuras en la construcción de ladrillo y se ha optado por demolerla en cuanta tengan los permisos

Cristina Ortiz

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:44

Azucarera retoma el ritmo y refina ya unas 600 toneladas diarias de azúcar de caña de la calidad exigida. Comenzó a salir el pasado viernes, ... cuando fueron capaces de procesar unas 100, tras dedicar varias jornadas anteriores a calentar las instalaciones y retomar las tareas de procesado de la carga del segundo barco procedente de África que había sido descargado en el puerto de Santander a la espera de recibir la autorización ambiental de la Junta.

