El Ayuntamiento de Miranda valora mover la zona de carga y descarga de Arenal al finalizar las obras

o. Las obras de reurbanización de la calle Arenal siguen su curso y lo cierto es que «se están desarrollando en los plazos y tiempo que estaban establecidos. Por fortuna, como todo va bien, no están dando motivo como para ser noticia», apunta no sin un punto de satisfacción el concejal de Obras, Adrián San Emeterio, que confía por lo tanto en que el tramo que ahora se está acometiendo, el que se encuentra entre las calles Juan Ramón Jiménez y Concepción Arenal «esté acabado antes de que llegue Navidad. Es lo que habíamos planificado y si no surge ninguna contingencia, así será».

Las primeras intervenciones en ese espacio se iniciaron el martes día 13 de este mes de octubre, así que los trabajos llevan desarrollándose desde hace escasamente una semana. Tiempo en el que los responsables de la obra junto con el Ayuntamiento han tenido que habilitar espacios para que se puedan llevar a cabo labores de carga y descarga.

En el tramo en el que ahora se está interviniendo se encuentra el supermercado Arenal y era en su puerta donde estaba establecido el lugar en el que estacionaban los camiones, muchos de ellos de grandes dimensiones, para descargar los productos que se almacenan y venden en el establecimiento. En ese mismo lugar lo podían hacer también otros vehículos para realizar tareas de carga y descarga para otros negocios de la zona.

Suprimido por obligación ese espacio ha habido que buscar alternativas para que la actividad no se paralice y desde Antis, que es la empresa que está realizando los trabajos de reurbanización, se planteó habilitar «dos zonas de carga y descarga a la misma altura en las calles trasversales. Nos parecía que podía ser lo más idóneo», argumenta el responsable de la obra. Así las cosas desde el Ayuntamiento se vio la idoneidad de la iniciativa y «se han colocado, una en la calle Juan Ramón Jiménez y la otra en Concepción Arenal», apunta Adrián San Emeterio. Ambas, ya señalizadas, en los tramos de esas dos calles en dirección a Alfonso VI.

La modificación lleva siendo una realidad muy poco tiempo pero lo cierto es que, tal y como explica el concejal. «Nos han comentado que después de la experiencia de estos primeros días las cosas van bastante bien y nos han comentado que esta nueva ubicación les gusta y que a lo mejor para el futuro no estaría mal que se quedara así, tal y como está ahora».

Teniendo en cuenta que lo que se ha trasladado al Consistorio es que hay satisfacción el edil indica que «habrá que esperar, porque hacer un balance con tan sólo una semana de funcionamiento o tomar una decisión en algún sentido sería muy prematuro, pero está claro que lo vamos a tener en cuenta y lo sopesaremos».

Considera que si quienes son los usuarios de la zona de carga y descarga «entienden que el trabajo se hace mejor con la ubicación actual y al acabar la obra siguen pensando que sería bueno hacer el cambio pues lo haremos».

Tanto el responsable de la obra como el concejal han apuntado que es bueno que «los que se ven afectados por los trabajos y los cambios nos hagan aportaciones. Si se pueden tener en cuenta sus sugerencias para mejorar las cosas, nosotros encantados».

Asfaltado

Las obras en el actual tramo se han iniciado al acabar los trabajos en el comprendido entre Comuneros y Juan Ramón Jiménez, al que le queda la instalación del mobiliario urbano y el asfaltado; tarea esta última que se acometerá cuando concluya la reurbanización de Arenal.

Si en Ramón y Cajal se hizo por fases fue porque «aprovechamos que se estaban asfaltando otras calles y contábamos con la maquinaria. Si la contratáramos ahora sería un sobrecoste para la obra, así que esperaremos al final», argumenta el concejal de obras, Adrián San Emeterio.

