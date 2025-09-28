«El Ayuntamiento repara pero no compra» apunta Ferreras sobre las carencias en colegios de Miranda

Antes de que concluyera el curso escolar 2024/25 responsables del colegio público Las Matillas, se hicieron eco de algunas deficiencias en su centro. Muy ... evidente es la falta de tapas en la mayoría de los inodoros y otros arreglos que deben acometerse para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los más pequeños.

Quien se encarga de que los centros educativos de la ciudad estén en condiciones en cuanto a su mantenimiento es la Concejalía de Educación, y su responsable, Cristina Ferreras dice ser consciente «de las que hay no sólo en Matillas, sino también en otros colegios», y también que sabe que «los centros tienen la sensación de que a veces la pelota pasa de un tejado a otro, pero es que no puedo decir otra cosa que la que siempre digo, y que es que el Ayuntamiento repara, pero no compra».

Insiste en que cada administración tiene unas competencias y que de la falta de tapas en los baños ya informó a la Dirección Provincial «se pidieron el curso pasado».

Apunta también que a veces la línea entre el mantenimiento y la inversión es muy fina «un poco difusa, y entiendo que la familias acaben enfadándose, pero es así».

La responsable de Educación en el Consistorio sabe que «hay que mejorar el mantenimiento», pero explica también que en esa tarea está implicada la Concejalía de Servicios. «De esos trabajos se encarga la brigada, y da para lo que da».

Admite y recibe las quejas que se puedan presentar por parte de los responsables de los centros y de los padres y madres del alumnado, y dice la edil que «es lógico que la gente lo haga ante el Ayuntamiento, somos la administración más cercana, pero en estos casos las competencias no son nuestras», insiste.