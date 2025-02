El Ayuntamiento de Miranda tiene vacías la mitad de las 48 viviendas municipales

Raúl Canales Viernes, 31 de enero 2025, 23:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento cuenta con 48 viviendas, de las que más de la mitad están vacías. El problema es que la gran mayoría no están en unas condiciones mínimas de ser habitadas y su reforma requiere una fuerte inversión. Para el PP es «poco coherente» que ... con las dificultades que tienen muchos mirandeses para acceder a una vivienda, la administración local tenga inmuebles sin uso desde hace años. Por eso, pide acciones a corto plazo. La primera es echar a los okupas que se han instalado en siete de los pisos públicos que podrían ser ofertados a las personas que cumplen con los requisitos exigidos por Servicios Sociales. A partir de ahí, desde las filas de la oposición, Charo Fernández plantea otras propuestas más ambiciosas como reparar aquellas que con unos arreglos mínimos podrían alquilarse. Para eso, la edil de los populares reclama el cumplimiento del plan aprobado hace años y que nunca se ha ejecutado, que contemplaba destinar el 5% del presupuesto de inversiones a mejorar el parque de vivienda municipal. A efectos prácticos, supondría contar con una partida aproximada de 150.000 euros cada año. ¿Y que pasa con las 15 que están casi en ruinas? La solución para Fernández pasa por sacarlas a subasta y con el dinero que se obtenga, destinarlo también al arreglo de las otras. «Siempre hay inversores que las pueden querer. Lo que no tiene sentido es mantenerlas así sin ninguna finalidad», señala Fernández, que apunta directamente al equipo de gobierno por tener un doble rasero con los pisos vacíos. «Suben el IBI para los propietarios que tengan más de una casa deshabitada cuando el Ayuntamiento tiene 24 en las que no vive nadie. El discurso es de filosofía barata», sentencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión