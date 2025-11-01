El Ayuntamiento de Miranda premió el compromiso con la movilidad

«Si estáis aquí es porque habéis participado y os habéis involucrado en las actividades de la semana de la Movilidad, así que ahora somos ... unas pocas personas más intentando cambiar el mundo a mejor, generando conciencia y teniendo en cuenta que otra movilidad es posible, así que gracias». Con estas palabras es como se recibió a los galardonados en los diferentes concursos de la Semana Europea de la Movilidad.

La jornada festiva para los escolares y las diferentes propuestas de Haloween hicieron que la asistencia fuera menor y los premios los recogieran en el caso de los galardones a los centros educativos, unos pocos en representación de los diferentes cursos. En este caso, además, cuando, la mayoría de los más pequeños acudieran vestidos para la ocasión festiva en la que lo que manda es aquello de 'truco o trato'.

Al margen de lo anecdótico de la coincidencia de las dos celebraciones que puso una nota de color a la cita de la Casa de Cultura. Se entregaron los premios que en el caso del rally fotográfico fueron para Diego Unzueta, María Ángeles Angulo y Tatiana Zuaznabar.

En cuanto a los galardones del concurso literario los tres relatos premiados, y que sus autoras leyeron, hacían referencia a las dificultades con las que se encuentran personas con movilidad reducida. El primer premio fue para Valeria Morate, el segundo se lo llevó Lara Adrián y el tercero recayó en el relato de Emma Pérez.

En cuanto a los colegios hubo premios para los trabajos realizados por el alumnado de Las Matillas, Sagrados Corazones, Anduva y Príncipe.

Antes de que se entregaran los galardones y todos posaran para la tradicional foto de familia tanto la alcaldesa como la concejala de Medio Ambiente agradecieron el compromiso adquirido por los participantes. Aitana Hernando se felicitó especialmente por la participación de los más pequeños porque «es con esta edad cuando mejor se aprende y se interiorizan los valores».

Por su parte María Cueva dijo que «seguiremos trabajando en tareas de concienciación sobre la existencia de otra movilidad más sostenible».