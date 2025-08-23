El Ayuntamiento de Miranda inicia los trámites para expropiar cinco solares de la calle Los Hornos

Escasos días después de que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento anunciara sanciones económicas para todos los propietarios de los solares «descuidados y desatentidos» de ... nuestra ciudad, con ya más de 110 requerimientos a propiedades privadas que están incumpliendo su labor de mantener estos espacios en condiciones de ornato, seguridad y salubridad registrados este año; ahora el departamento liderado por Guillermo Ubieto va un paso más allá y ha iniciado un proceso de expropiación forzosa para asumir la titularidad de cinco solares de la calle Los Hornos.

Se trata de los números 10, 12, 14, 16 y 18 de la citada vía; las mismas en las que el Consistorio recientemente ha aplicado expedientes de ejecución para la limpieza y conservación. «Nos ha costado alrededor de 7.000 euros entrar con la maquinaria, desbrozar, recoger enseres y todo tipo de basura. Se va a sancionar económicamente, eso seguro, pero ahora también hemos puesto en marcha la primera fase para la expropiación forzosa de las parcelas al no cumplir con la función social que tienen», revela el edil.

Y es que, con la incorporación del nuevo letrado urbanista, el servicio jurídico ya ha encontrado una figura urbanística en la que apoyar esta incautación forzosa de los solares. Se trata del incumplimiento de la función social de las propeidades.

«Los solares no pueden estar permanentemente vacíos, no cumplen su función social de vivienda, servicio o dotación y generan problemas para el conjunto de la sociedad. Viendo que estas propiedades, cuyos titulares son inmobiliarias o fondos de inversión con recursos más que suficientes para hacerse cargo de sus obligaciones, y que están permanentemente buscando fórmulas para obstaculizar a la administración pública, pues tenemos que usar todas nuestras herramientas en defensa de los vecinos», explica Ubieto.

Tanto es así que Urbanismo ya ha iniciado la primera fase del proceso de expropiación forzosa y el servicio jurídico municipal está preparando los diferentes trámites burocráticos para llevarla a cabo. «Vamos a usar esta figura lo antes posible para quedarnos con estos solares. Los titulares no están cumpliendo con su función y su relación con el Ayuntamiento está dejando mucho que desear», zanja.

Opciones

Según ha podido saber ELCORREO tras una intensa investigación, los solares de los números 10 y 12 de calle Los Hornos pertenecen a Divarian Propiedad SA, una sociedad anónima cuya actividad principal consiste en el alquiler de bienes inmobiliarios. Han recibido las diversas notificaciones del Consistorio mirandés, pero no han emitido ningún tipo de respuesta. Por otra parte, los números 14, 16 y 18 pertenecen a Voyager SL, compañía dedicada al comercio, intermediación y alquiler de bienes, y ésta sí que se habría comunicado con el Ayuntamiento a través de la empresa encargada de gestionar sus propiedades.

«Nos dijeron que iban a proceder a la limpieza de sus solares, pero les contestamos que ya se han pasado todos los plazos y hemos cubierto esos servicios, que pasaremos la factura. Las notificaciones las reciben empresas que les gestionan los activos, es un problema grande porque, con los fondos de inversiones o inmobiliarias de este tipo, te encuentras tramas societarias que nos dificultan mucho el trabajo a las administraciones públicas. Se usan de forma consciente para dificultar el trabajo y evitar asumir los costes. Esto acaba afectando a los cascos antiguos de la ciudad, perjudicando a los vecinos de los mismos», argumenta.

Así las cosas, Ubieto asegura que no hay marcha atrás, la imposición de sanciones coerctividas que van de los 750 a los 3.000 euros ya es un hecho y ahora se abre la opción de comenzar a expropiar solares desatendidos de manera forzosa. «Podemos valorar la cesión de estos espacios, pero tienen que actuar de una vez y necesitamos reuniones directas con los responsables. El equipo jurídico de Urbanismo ya está manos a la obra con la expropiación forzosa de estos cinco solares por incumplimiento de sus obligaciones».