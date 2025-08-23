El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mal estado de los espacios afecta a la vida diaria de los vecinos y se convierten en un «punto negro» de los cascos antiguos. Avelino Gómez

El Ayuntamiento de Miranda inicia los trámites para expropiar cinco solares de la calle Los Hornos

La Concejalía de Urbanismo apoya su acción en que los espacios «no cumplen con la función social»

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

Escasos días después de que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento anunciara sanciones económicas para todos los propietarios de los solares «descuidados y desatentidos» de ... nuestra ciudad, con ya más de 110 requerimientos a propiedades privadas que están incumpliendo su labor de mantener estos espacios en condiciones de ornato, seguridad y salubridad registrados este año; ahora el departamento liderado por Guillermo Ubieto va un paso más allá y ha iniciado un proceso de expropiación forzosa para asumir la titularidad de cinco solares de la calle Los Hornos.

