Las librerías se llenan con el comienzo del curso escolar. Avelino Gómez

El Ayuntamiento de Miranda abre el plazo de solicitud de ayudas para libros de texto

Podrán beneficiarse de estas prestaciones los padres cuyos hijos pasen este curso al segundo ciclo de Educación Infantil

Javier Alonso

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:31

Desde ayer día 1 de septiembre se encuentra abierto el plazo de solicitud de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento para financiar la adquisición de ... libros de texto o material escolar. De estas ayudas podrán beneficiarse aquellos cuyos hijos vayan a realizar el segundo ciclo de Educación Infantil durante este próximo curso 2025-26 en los centros docentes de la ciudad.

