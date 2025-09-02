El Ayuntamiento de Miranda abre el plazo de solicitud de ayudas para libros de texto

Desde ayer día 1 de septiembre se encuentra abierto el plazo de solicitud de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento para financiar la adquisición de ... libros de texto o material escolar. De estas ayudas podrán beneficiarse aquellos cuyos hijos vayan a realizar el segundo ciclo de Educación Infantil durante este próximo curso 2025-26 en los centros docentes de la ciudad.

Para poder solicitar estas becas será necesario que las familias cumplan una serie de requisitos. Uno de ellos recoge que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar tienen que ser inferiores a 2,5 veces el IPREM en el momento en que se realiza la solicitud. Se requerirá una copia de la nómina salarial de cada tutor legal para demostrarlo. Por otro lado, es imprescindible que el estudiante no disfrute de otras contribuciones económicas para esta misma finalidad por parte de otras Administraciones o instituciones. Por último, se exige haber estado empadronado en Miranda durante al menos 6 meses antes de haber gestionado la solicitud.

La cuantía económica total de esta convocatoria supondrá al Consistorio un desembolso de 10.000 euros.

Por otra parte, cada ayuda económica otorgada a las familias no podrá superar nunca el 80% del coste total de los libros o del material escolar que se adquiera.

La concesión de estas prestaciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva hasta que se agote el crédito existente para la causa.

En cuanto a las solicitudes, se tendrán que presentar durante los días hábiles de la primera quincena del mes de septiembre y serán gestionadas a través de la sede electrónica o en el Servicio de atención Ciudadana del Ayuntamiento.

De forma excepcional, y en caso de que quedase crédito disponible, se tendrían en cuenta aquellas solicitudes presentadas una vez comenzado el curso, estas se derivarían desde los centros al área de Servicios Sociales.