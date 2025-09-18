El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sweet Marta & Johnny Bigstone, actuarán el 28 de noviembre. E. C.

Ayuelas se suma a la Ruta del Blues en su apuesta por la cultura y la música en vivo

El concierto de Tonky Blues Trío inicia mañana un proyecto que pretende programar un actuación gratuita cada dos o tres meses

Cristina Ortiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:15

Los ritmos de Tonky Blues Trío celebrarán este viernes, a las 19.30 horas, la entrada de Ayuelas en la Ruta del Blues, un proyecto ... impulsado por Angelmari López, responsable de Burgos Blues Project, con el que la pedanía ha llegado a un acuerdo para meterse en un circuito de conciertos con músicos de primer nivel, de los que disfrutar de manera gratuita, con actuaciones que se fijarán cada dos o tres meses a lo largo de todo el año, de cara a crear una programación estable que pone el foco en un estilo que, hasta ahora, no contaba con un colectivo o lugar referente en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  3. 3 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  4. 4

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  5. 5

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  6. 6

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda
  9. 9 Ola de calor para despedir el verano
  10. 10 ¿Y si estamos ante un asesino en serie en Bilbao?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ayuelas se suma a la Ruta del Blues en su apuesta por la cultura y la música en vivo

Ayuelas se suma a la Ruta del Blues en su apuesta por la cultura y la música en vivo