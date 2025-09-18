Ayuelas se suma a la Ruta del Blues en su apuesta por la cultura y la música en vivo

Los ritmos de Tonky Blues Trío celebrarán este viernes, a las 19.30 horas, la entrada de Ayuelas en la Ruta del Blues, un proyecto ... impulsado por Angelmari López, responsable de Burgos Blues Project, con el que la pedanía ha llegado a un acuerdo para meterse en un circuito de conciertos con músicos de primer nivel, de los que disfrutar de manera gratuita, con actuaciones que se fijarán cada dos o tres meses a lo largo de todo el año, de cara a crear una programación estable que pone el foco en un estilo que, hasta ahora, no contaba con un colectivo o lugar referente en la zona.

No es el primer concierto que en los últimos tiempos tiene como escenario la entidad menor, pero su alcalde, Francisco Javier de Echevarría, quería contar con una propuesta cultural más estable y permanente, para dinamizar y dar vida a la localidad; y lo ha conseguido apostando por el blues, gracias a contactar con López. «Nos lo ha puesto muy fácil», reconocía el regidor pedáneo.

Y es que lo que le planteaba De Echevarría encajó desde el primer minuto con el proyecto del responsable de Burgos Blues Project, que no dudó en meter a Ayuelas en su circuito provincial de lugares en los que realizar hasta seis conciertos con un mismo grupo en un fin de semana. De otro modo, programando menos bolos, es consciente de que es difícil contar con artistas de primer nivel. Pero asumiendo el coste entre varios, se hace viable acercar la música en vivo a municipios pequeños.

«La llamada del alcalde de Ayudas fue una alegría enorme, porque da sentido a lo que estoy haciendo. Estoy emocionado. Este proyecto lo he montado como una utopía romántica y loca: llenar la España vaciada de música de alta calidad, de lo mejor del Blues nacional», explicó López; que asegura tener ya un listado de grandes artistas para llenar la programación de los dos próximos años.

Oportunidad

Para la pedanía, entrar en la Ruta del Blues también ha sido una magnífica oportunidad, que les permite cumplir con el objetivo que persigue de «dinamizar y dar vida al pueblo», pero sin hacer lo mismo que hacen en otros sitios.

Se trata de ser creativos y buscar alternativas a otras actividades que ya se realicen en el entorno, así que la propuesta de Burgos Blues Project «nos encantó desde el principio». Y el apoyo de los titulares del bar, les acabó de animar a dar el paso; aunque el presupuesto es «casi simbólico», sí que es necesario esfuerzo y colaboración.

De momento, este viernes se podrá disfrutar de Tonky Blues Trío, liderado por Tonky de la Peña, guitarrista y cantante español, reconocido como uno de los referentes del blues en España, con una trayectoria de casi 30 años y que ha sido impulsor de la escena del blues en Madrid, facilitando la aparición de nuevos grupos y proyectos a través de su banda y las jams que ha dirigido.

Se caracteriza por una mezcla de estilos dentro del blues, incorporando influencias de Chicago, Texas y otros subgéneros, además de su propia inspiración clásica.

Dos meses después, el 28 de noviembre, está previsto que reciban la visita de Sweet Marta & Johnny Bigstone, considerado de los pocos dúos acústicos que hay en España haciendo blues viejuno y representando así la esencia sonora de la época. Han recorrido numerosos festivales de blues en Francia, España, Noruega, Dinamarca, Svalbard, Córcega ...

«Estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, que además de dinamizar la vida cultural, se creen otro tipo de actores privados que den vida a la población y tengan su propia programación cultural, como la Casona el Indiano o el bar. Toda la suma de esas acciones son en beneficio del pueblo», concluyó.